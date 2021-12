Cuando la colección de Final Fantasy Pixel Remaster se anunció este año, se había mencionado que los primeros seis títulos de esta serie llegarían a PC y móviles a lo largo de 2021. Sin embargo, esta promesa no se cumplirá, ya que Final Fantasy VI, el último título de este paquete, se ha retrasado hasta el próximo año.

De acuerdo con un comunicado oficial, Final Fantasy VI Pixel Remaster llegará a PC y dispositivos móviles hasta un momento no especificado de febrero de 2022. Esto fue lo que se comentó al respecto:

An update on the Final Fantasy VI pixel remaster.

For more information, including details on the additional pre-purchase items, please read: https://t.co/V5ebtbbRcg pic.twitter.com/48dg9lZGGB

— FINAL FANTASY (@FinalFantasy) December 21, 2021