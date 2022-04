Aunque el April Fool’s ya está en el pasado, esto no detiene a los usuarios de internet de crear contenido que genuinamente nos saca una carcajada. En esta ocasión, el canal de YouTube conocido como Nintendo México, el cual no es oficial, ha revelado que Super Mario Odyssey tendrá un DLC inspirado en La Familia P. Luche.

En una anuncio muy a la Nintendo Direct, Yoshiaki Koizumi se encargó de presentar un DLC que lleva a Mario a la Ciudad Peluche. Incluso Eugenio Derbez aparece al final de la presentación para agradecer su inclusión en Super Mario Odyssey.

Pese a que todo es solo una broma, claramente hay un nivel de dedicación a este chiste. Desde Mario vestido con un traje similar al de Ludovico P. Luche, pasando por la Ciudad se ve igual a la de la serie de televisión, hasta el remix del tema principal.

Lamentablemente, o no, este DLC nunca será una realidad, aunque esto no detiene la imaginación del público. Esperemos que este tipo de bromas no se detengan en el futuro. En temas relacionados, Mario Golf llegará al Nintendo Switch la próxima semana. De igual forma, un artista creó un crossover entre Super Mario Bros. y Turning Red.

Nota del Editor:

Esta es una muy buena broma que, si bien nadie se cree, sí saca un par de carcajadas para los fans de Mario y de la Familia P. Luche, de los cuales seguramente hay muchos en todo el mundo.

Vía: Nintendo México