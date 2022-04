Este jueves 7 de abril se lanzó el tercer capítulo de la serie de Halo, el cual dejó en shock a todos los fans después de habernos mostrado el trasero del Master Chief. Parece que Paramount+ no puede esperar para que los suscriptores de este servicio disfruten del cuarto episodio, puesto que ya han lanzado un adelanto en video que puedes disfrutar aquí.

El cuarto episodio de la serie será conocido como Homecoming, y parece que Kwan Ha regresará al planeta Madrigal tras los acontecimientos del capítulo anterior. Después de la muerte de su padre, estará buscando retomar el poder y liberar al planeta del control de la UNSC con la ayuda de Soren. Por otra parte, el Master Chief y la Dra. Catherine Halsey investigarán el pasado de John en Eridanus II para averiguar qué está pasando exactamente con el artefacto que el Covenant estaba buscando.

Homecoming llegará a Paramount+ el próximo 14 de abril.

Nota del editor: La verdad es que la serie de Halo no está tan mala como pensaba, pero todavía no me termina por convencer del todo. Definitivamente tiene muchos elementos interesantes que nunca antes habían sido explorados en los videojuegos, aunque me sigue costando trabajo ver a Pablo Schreiber como el Master Chief.

