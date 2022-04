El pasado mes de febrero se reveló Fire Emblem Warriors: Three Hopes, una secuela de Fire Emblem Warriors: Three Houses. Desde entonces, no habíamos tenido un vistazo adicional al juego. Sin embargo, conforme nos acercamos al lanzamiento de junio, el día de hoy se ha liberado un nuevo tráiler que nos da un mejor vistazo a esta entrega.

El avance nos presenta a Shez, el o la, dependiendo de tu elección, protagonista de esta entrega. Este personaje es un mercenario que se tendrá que aliarse con algunas de las tres principales casas de Fire Emblem Warriors: Three Houses.

Junto a esto, queda claro que Three Hopes sí será una secuela de Three Houses. Similar al RPG táctico del Switch, esta nueva entrega tendrá tres caminos diferentes que te emparejarán con una de las casas principales del juego original. Scarlet Blaze te empareja con Edelgard y Black Eagles, Azure Gleam te pone al lado de Dimitri y Blue Lion, y Golden Wildfire te hará tomar un lugar junto a Claude y Golden Deer House.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes llegará al Nintendo Switch el próximo 24 de junio de 2022. En temas relacionados, aquí puedes checar las nuevas imágenes de esta entrega. De igual forma, aquí está nuestro gameplay de Fire Emblem: Radiant Dawn.

Nota del Editor:

Hyrule Warriors: Age of Calamity fue un juego muy divertido, y parece que Fire Emblem Warriors: Three Hopes lo será aún más. La idea de una secuela de Three Houses, también es un elemento que suena interesante, y no puedo esperar para ver qué sucede con la historia.

Vía: Nintendo