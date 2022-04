A lo largo de la historia de My Hero Academia, Dabi ha sido uno de los personajes más misteriosos de la Liga de Villanos. Si bien durante el arco de Paranormal Liberation Front War se confirmó la identidad de este antagonista, aún había un misterio qué no tenía explicación. Afortunadamente, el capítulo más reciente del manga por fin nos ofrece la explicación que muchos estaban esperando.

En el capítulo 350 del manga se reveló cómo es que Toya Todoroki sobrevivió al fuego que consumió su vida. Como muchos ya lo habían especulado, fue All For One quien logró salvar los restos de Toya. Sin embargo, este proceso duró algunos años, y la reconstrucción del tejido no fue sencilla. De igual forma, Dabi nació cuando este villano se dio cuenta de que su padre y el resto de la familia Todoroki había avanzado sin él.

Junto a esto, se confirmó que All For One raptó a varios niños que podrían funcionar como sustitutos si algo que le llegara pasar a Shigaraki, algo que se había insinuado con Number 6 en My Hero Academia: Vigilantes. Sin embargo, el odio de Dabi fue demasiado, y el villano fue libre por un momento, al menos hasta que su llama se extinga, algo que parece sucederá más pronto de lo pensado.

Poco a poco, la historia de My Hero Academia está llegando a su fin, y la historia de Dabi seguramente fue una de las últimas revelaciones de este tipo. Ahora solo nos queda esperar y ver si la batalla entre los hermanos Todoroki logra sobrevivir a todo el hype que tiene.

Vía: Comicbook