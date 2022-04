Los 5 videojuegos más caros de la historia

El gaming no es un pasatiempo nada barato, pero quienes se encargan de coleccionar videojuegos de una manera mucho más seria ya están acostumbrados a pagar exorbitantes cantidades de dinero por sus títulos favoritos. Sin embargo, también hay de niveles a niveles en el coleccionismo y es por eso que aquí te presentamos a los cinco videojuegos que más caro se han vendido a lo largo de la historia.

Nintendo Campus Challenge

Nintendo Campus Challenge fue un título bastante raro, incluso para los estándares de Nintendo. La Gran N visitó alrededor de 35 campus universitarios para que los estudiantes pudieran probar este juego, y con suerte, hasta comprar una de sus consolas. El cartucho incluía versiones diluidas de Super Mario World, F-Zero, y Pilotwings, por lo que únicamente fue construido como una herramienta de marketing con estas pequeñas demostraciones. En 2009, este juego se vendió en una subasta por $20 mil dólares, y lo curioso es que la primera puja fue de tan solo $1 dólar.

PowerFest ’94

El Nintendo PowerFest ’94 fue otro juego diseñado específicamente con fines promocionales. Básicamente, cuatro equipos debían concursar para obtener el mayor puntaje posible en tres juegos de Nintendo: Super Mario Kart, Ken Griffey Jr. Home Run Derby, y Super Mario All-Stars, todos ellos incluidos en el cartucho. Nintendo solamente produjo 35 de estos cartuchos, pero en la actualidad solamente se tiene registro de dos de ellos, pero solamente uno se ha vendido por $25 mil dólares mientras que el otro está subastado por $300 mil dólares.

Air Raid

Este cartucho destaca por su diseño en forma de “T”, y fue originalmente lanzado para el Atari 2600 el 1 de enero de 1982. Su gameplay es bastante similar al de Space Invaders, aunque en esta ocasión no estaremos peleando contra alienígenas. El juego no fue tan bueno así que no había razón para que su publisher lanzara más copias al mercado, y fue justamente eso lo que disparó su precio considerablemente. Por allá de 2012, una copia de este título extremadamente raro se vendió por un total de $33 mil 433 dólares.

Nintendo World Championships

Nintendo World Championships fue otro juego diseñado para el gaming competitivo. Este título llegó al mercado en 1990, y únicamente se produjeron alrededor de 116 cartuchos. Interesantemente, 26 de estos fueron colocados en cartuchos dorados, mientras que el resto utilizaron los clásicos grises que todos conocemos. Este colección incluía Super Mario Bros., Rad Racer, y Tetris. Los jugadores tenían seis minutos y 21 segundos para alcanzar la mayor puntuación posible, y en 2014, uno de ellos con cartucho dorado se vendió por más de $100 mil dólares en eBay.

Super Mario Bros.

Con un precio de venta de $2 millones de dólares, esta copia cerrada de Super Mario Bros. es el juego más caro de toda la historia. La razón por la cual se elevó tanto su precio se debe a su impecable condición, el hecho de que nunca haya sido abierto anteriormente, y que pertenecía a una edición de imprenta limitada. Super Mario Bros. vendió alrededor de 50 millones de copias cuando debutó a mediados de los años 80, así que no es muy difícil conseguir una copia física, pero sí bajo estas condiciones.