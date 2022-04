Han pasado tres años desde que Weathering With You llegó a las salas de Japón. Afortunadamente, Makato Shinkai, el director de cine responsable por esta cinta y Your Name, ya está a nada de presentarnos su siguiente gran obra, Suzume no Tojimari, o Suzume’s Door-Locking, la cual ha confirmado su fecha de estreno con un nuevo tráiler.

Suzume no Tojimari llegará a las salas de Japón el próximo 11 de noviembre de 2022. De igual forma, el nuevo tráiler de la cinta nos demuestra que la dirección artística de CoMix Wave Films, el estudio detrás de las previas obras de Shinkai, mejora con cada proyecto.

De igual forma, se ha compartido una nueva sinopsis y póster:

“Del otro lado de la puerta, estaba el tiempo en su totalidad— El viaje de Suzume, de 17 años, comienza en un pueblo tranquilo de Kyushu cuando se encuentra con un joven que le dice: ‘Estoy buscando una puerta’. Lo que Suzume encuentra es una sola puerta desgastada que se yergue en medio de las ruinas como si estuviera protegida de cualquier catástrofe que se produjera. Aparentemente hipnotizada por su poder, Suzume alcanza la perilla… Las puertas comienzan a abrirse una tras otra en todo Japón, desatando la destrucción sobre cualquiera que esté cerca. Suzume debe cerrar estos portales para evitar más desastres. Las estrellas El atardecer el cielo de la mañana Dentro de ese reino, era como si todo el tiempo se hubiera derretido en el cielo— Atraída por esta puerta misteriosa, el viaje de Suzume está a punto de comenzar”.

Previamente, Shinkai mencionó que esta será una película que valdrá la pena verla el cine. Solo esperemos que el resto del mundo no tenga que esperar mucho para disfrutar de esta cinta.

Suzume no Tojimari llegará a las salas de Japón el próximo 11 de noviembre de 2022.

Nota del Editor:

Makato Shinkai es uno de mis directores de anime favoritos. Si bien Your Name y Weathering With You han sido fenomenales, me gustaría ver una nueva historia de amor imposible que no tenga elementos mágicos, como The Garden of Words, aunque sé que su nueva película será magnífica.

Vía: Anime News Network.