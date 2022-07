Dan razón por la cual no se ha presentado el remaster de GoldenEye 007

Desde hace algún tiempo ha transcurrido un rumor que se relaciona al relanzamiento de GoldenEye 007, mismo que no ha podido ver la luz del día por los temas de derechos en relación a la película. Por su parte, también se ha mencionado que hay un tema más específico, uno que se relaciona directamente a la guerra actual entre países de Europa.

Como informó el experto de la industria Jeff Grubb en Twitter y que fue corroborado por el medio Eurogamer, una nueva versión del clásico de Nintendo 64 “todavía está en el limbo debido a la guerra”. Aunque no es oficial, esto coincidiría con los informes de que el título ha estado en un estado casi completo durante un tiempo y solo falta su anuncio.

Aquí las declaraciones:

Goldeneye is still in limbo because of the war. 1 v 100's team lead left Microsoft. I don't know what that means for the game.

— Jeff Grubb, No. 3 games journalist (@JeffGrubb) July 10, 2022