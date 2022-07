Fanáticos de Stranger Things vuelven a ver la serie desde el inicio gracias a la temporada 4

Desde hace ya algunas semanas, Stranger Things terminó su cuarta temporada de manera espectacular, con escenas dignas de mención como la de Eddie Munson y la canción de Master of Puppets. Aún con esto, los fanáticos no quieren mandar todo al olvido hasta la quinta temporada, razón por la cual han empezado desde cero a repasar los episodios.

Según los números de esta semana, Stranger Things 4 siguió siendo el programa más popular en la plataforma con 188 millones de horas vistas en la semana del 4 al 10 de julio, siendo un descenso en las vistas, aunque la temporada 1 vio más de 45 millones de horas reproducidas, estando un poco más abajo los demás episodios de la oleada dos y tres.

Aquí las tablas actuales:

De hecho, el regreso a los capítulos ha hecho que los fans valoraran a personajes que ya no vemos, comentando en redes los cambios que les gustaría tener y sus perspectivas del futuro de la serie. Aquí algunos comentarios:

¿Acabo de reiniciar Stranger Things desde el principio inmediatamente después de terminar la temporada 4? Sí. Extraño al pequeño Will Byers.

Terminé Stranger Things, así que voy a reiniciarla.

La necesidad de volver a ver Stranger Things una vez más se está volviendo demasiado fuerte últimamente.

Recuerda que todas las temporadas de la serie están disponibles en Netflix.

Vía: ComicBook