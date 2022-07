No cabe duda de que la emulación de juegos clásicos en PS5 por medio de PS Plus tiene espacio para mejorar. Aunque por el momento no hay información oficial por parte de PlayStation, una nueva patente de Sony indicaría que la empresa no solo tiene planes para integrar juegos como Resident Evil 2 a este servicio, sino de mejorar la emulación.

Recientemente, se descubrió una patente bastante interesante, con la cual el código recibe la entrada de un jugador durante la emulación, el cual luego determina si necesita una cierta cantidad de bloques almacenados en caché. Después, compila uno o más bloques en función del código de la consola heredada y los ejecuta para mostrarlos en un entorno virtual.

Lo interesante, es que además de esta información, la patente también hace mención de los siguientes juegos clásicos en donde se usaría:

-Castlevania Chronicles

-Resident Evil 2

-Street Fighter Alpha 3.

-Warhawk

-Tango Dance Fever

-Pac-Man

Aunque por el momento no hay información sobre la implementación de esta patente, y la llegada de los nuevos juegos, tampoco se descarta la posibilidad de que esto suceda en un futuro. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, aquí te decimos qué tanto mejoran las versiones next gen de Resident Evil 2, 3 y 7. De igual forma, la nueva actualización de PS Plus arruina los juegos de PS1.

Nota del Editor:

Aunque el remake de Resident Evil 2 es amado por muchos, también hace falta disfrutar de la versión clásica. De esta forma, PS Plus nos da una opción que muchas personas aprovecharán. De igual forma, juegos como Castlevania Chronicles y Street Fighter Alpha 3 son experiencias que valen mucho la pena.

Vía: GameRant