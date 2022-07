Conforme nos acercamos a noviembre, más y más filtraciones sobre Pokémon Scarlet & Violet han comenzado a circular por internet. De esta forma, recientemente se ha compartido información anticipada que podría decepcionar a todos los fans de Black and White, ya que algunos pokémon de esta generación no estarían presentes en los nuevos juegos.

De acuerdo con Central Leaks, los tres iniciales de Black and White, Snivy, Tepig, y Oshawott, no estarán presentes en Pokémon Scarlet & Violet. Sin duda alguna, esto es algo que decepcionará a más de uno, especialmente considerando que Serperior es una gran opción para todos aquellos que desean tener un equipo competitivo.

Junto a esto, también se menciona que Smeargle y Sharpedo no formarán parte de esta nueva generación. Recordemos que Sword and Shield dejaron de lado el Dex Nacional, y tal parece que Scarlet & Violet no lo traerá de vuelta. Sin embargo, con rumores de una remasterización o remake de Black and White, muchas de las ausencias de la nueva generación podrían formar parte de otros juegos.

Pokémon Scarlet & Violet llegarán al Nintendo Switch el próximo 18 de noviembre de 2022. En temas relacionados, otra filtración revela una nueva evolución para Primeape. De igual forma, la carta más cara de Pokémon se ha convertido en un NFT.

Vía: Central Leaks