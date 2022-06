Considerando la emoción que hay sobre The Lord of the Rings: The Rings of Power, no es sorpresa ver que algunos productos traten de utilizar esto para promocionarse. En septiembre, mismo mes que se estrena la serie, estará disponible The Lord of the Rings: Gollum, y un poco después saldrá a la venta un libro que se desarrolla durante la Segunda Edad de la Tierra Media, mismo periodo que veremos representados en la producción de Amazon.

Recientemente, HarperCollins, compañía editorial, anunció The Fall of Númenor, libro editado por Brian Sibley, en donde se recopilan varios de los escritos de J.R.R. Tolkien sobre la Segunda Edad. Estas historias están organizadas de cierta forma para que tengan un orden narrativo coherente. El libro también incluye 11 imágenes en color y docenas de bocetos a lápiz de Alan Lee, artista reconocido por su trabajo en The Hobbit y The Lord of the Rings. Esta fue lo que comentó Sibley sobre el proyecto:

“Desde la primera publicación de El Silmarillion hace cuarenta y cinco años, he seguido apasionadamente la meticulosa selección y erudición de Christopher Tolkien en la publicación de una formidable historia de los escritos de su padre sobre la Tierra Media. Me siento honrado de agregar a esa biblioteca autorizada con The Fall of Númenor. Espero que, al reunir muchos de los hilos de los cuentos de la Segunda Edad en una sola obra, los lectores descubran, o redescubran, el rico tapiz de personajes y eventos que son un preludio del drama de la Guerra del Anillo, como se cuenta en El Señor de los Anillos”.

The Fall of Númenor estará disponible a partir del próximo 4 de octubre, y ya se puede preordenar de Amazon. Esperemos pronto tener información sobre una traducción en español. En temas relacionados, se ha anunciado un nuevo juego de The Lord of the Rings. De igual forma, estas son las primeras opiniones de The Rings of Power.

Nota del Editor:

Será interesante ver qué tipo de contenido nos ofrece The Fall of Númenor. Aunque El Silmarillion le dedica una buena parte a la Segunda Edad, esto se enfocó solamente en los Númenor y, pese a que esta raza está en el nombre del nuevo libro, espero ver algunos eventos que no tengan que ver con esta civilización.

Vía: Comicbook