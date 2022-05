Aunque aún faltan un par de meses para el estreno de The Lord of the Rings: The Rings of Power en Amazon Prime Video, varios afortunados tuvieron la oportunidad de asistir a un evento anticipado, en donde hablaron con el equipo a cargo de este proyecto, y presenciaron un adelanto de la serie. Las opiniones de estas personas ya están en línea, y las primeras reacciones son bastante positivas.

Varios miembros de la comunidad de J.R.R. Tolkien presenciaron parte del primer episodio de The Rings of Power. Esto, junto a las conversaciones con las mentes creativas detrás del proyecto, lograron convencer a los grandes fans de la Tierra Media, quienes han mencionado que la serie le rendirá un honor a los libros. Esto fue lo que comentaron:

“Lord of the Rings: The Rings of Power se ve como debería, suena como debería y se siente como un regreso al cómodo universo que todos amamos”.

“La semana pasada, la gente de @LOTRonPrime me invitó, junto con un montón de gente de Internet de Tolkien, a asistir a una proyección avanzada de la serie de #RingsofPower y a conocer a los showrunners. Debo decir: después de conocerlos, siento que el show está en MUY buenas manos”.

“Tuve la suerte de ser invitado por Amazon Prime Video para ver algunas imágenes del próximo #RingsOfPower y conocer a los showrunners. Estaba entusiasmado con las imágenes y espero con más ansias el show ahora. Pero lo que realmente me entusiasmó fue la oportunidad de escuchar a los showrunners. Conocen a Tolkien y casi todas las preocupaciones y desafíos en los que he pensado en los últimos años al adaptar la Segunda Edad, claramente han trabajado por sí mismos”.

“Amazon me invitó a un evento en Londres donde vi parte de la serie y conocí a los showrunners. ¡Los showrunners fueron excelentes y su pasión me llenó de confianza y el tiempo dirá si eso se traducirá en la pantalla! El adelanto fue alentador con la escala y el alcance de esta producción realmente brillantes, pero aún me dejó con algunas preocupaciones persistentes sin respuesta. ¡El día en Oxford fue increíble y conocer a todos los demás creadores de contenido fue pura alegría!”

“@LOTROnPrime nos llevó a @tolkienprof y a mí a Londres la semana pasada para ver fragmentos de #RingsofPower, el Oxford de Tolkien y conocer a los directores de espectáculos, que se mantuvieron al día con lo mejor de nosotros. Su pasión y conocimiento me hicieron sentir como si fueran uno de nosotros; lo entienden. ¡Me siento muy optimista!”

Tal parece que The Lord of the Rings: The Rings of Power va por buen camino. Considerando que aún falta algo tiempo antes del estreno de la serie, algo que sucederá el próximo 2 de septiembre de 2022 en Prime Video, es muy probable que Amazon nos muestre otro adelanto en las próximas semanas.

En temas relacionados, EA ya está trabajando en un nuevo juego de The Lord of the Rings. De igual forma, aquí puedes ver las nuevas imágenes de la serie.

Nota del Editor:

Por lo visto, parece que The Lord of the Rings: The Rings of Power es todo lo que los fans de la Tierra Media hemos esperado por años. Claro, aún falta ver el producto final. De igual forma, estas son opiniones de expertos de Tolkien, será interesante ver cómo reacciona el público que no está tan adentrado en el trabajo de este autor.

