Aunque aún faltan varios meses para el estreno de The Lord of the Rings: The Rings of Power, Amazon no quiere que te olvides de esta serie, por lo que el día de hoy se han liberado nuevas imágenes que nos dan un mejor vistazo a los personajes originales de esta producción.

Como parte de los anuncios que se dieron durante la reunión All-Hands de Amazon Global, se reveló a Theo, un personaje completamente nuevo, el cual estará a cargo del joven actor conocido como Tyroe Muhafidin. Junto a él, también se ofreció un vistazo adicional a Bronwyn, otra creación original, la cual tendrá vida gracias a Nazanin Boniadi.

The Lord of the Rings: The Rings of Power se estrenará en Amazon Prime Video el próximo 2 de septiembre de 2022. En temas relacionados, aquí puedes ver el tráiler de la serie. De igual forma, se ha anunciado una nueva película animada de The Lord of the Rings.

Más que los personajes de los libros, me interesa más saber qué sucederá con los héroes y villanos completamente nuevos. Solo esperemos que estos vivan a las expectativas que tenemos.

Vía: Deadline