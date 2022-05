Durante la época del GameCube, PS2 y Xbox original, EA nos entregó fantásticos juegos de The Lord of the Rings. Aunque las historias de J.R.R. Tolkien estuvieron en manos de Warner Bros. Games por un tiempo, esta propiedad regresa a EA, y lo hará con un RPG coleccionable para dispositivos móviles.

Por medio de un comunicado, EA ha revelado una nueva colaboración con Middle-earth Enterprises, con el objetivo de entregarnos The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth, un RPG free-to-play que llegará a dispositivos iOS y Android en un futuro. Esto fue lo que comentó Malachi Boyle, vicepresidente de Mobile RPG para Electronic Arts, al respecto:

“Estamos increíblemente emocionados de asociarnos con The Saul Zaentz Company y Middle-earth Enterprises en la próxima generación de juegos de rol para dispositivos móviles. El equipo está repleto de fans de El Señor de los Anillos y El Hobbit y todos los días unen su tremenda pasión y talento para ofrecer una experiencia auténtica a los jugadores. La combinación de gráficos de alta fidelidad, animaciones cinematográficas y arte estilizado sumerge a los jugadores en la fantasía de la Tierra Media, donde se enfrentarán cara a cara con sus personajes favoritos”.

Por su parte, esto fue lo que mencionó Fredrica Drotos, directora de marcas y licencias de Middle-earth Enterprises de SZC:

“Estamos encantados de trabajar con EA una vez más, esta vez para traer un juego móvil inspirado únicamente en la Tierra Media como se describe en las obras literarias de J.R.R. Tolkien a sus fanáticos. Es un honor trabajar con el talentoso equipo de Capital Games, cuyo conocimiento y amor por la tradición es palpable en todo momento”.

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth nos ofrecerá una historia inmersiva, combates por turnos, un profundo sistema de colección, y una amplia lista de personajes de The Lord of the Rings y El Hobbit. Junto a esto, los jugadores tendrán la oportunidad de revivir varias historias de la Tierra Media.

Por el momento no hay una fecha de lanzamiento, pero una beta cerrada en regiones específicas comenzará en el verano de este año. Considerando que The Lord of the Rings: The Rings of Power llegará a Prime Video en septiembre de este año, es probable que veamos un estreno por esas fechas, solo nos queda esperar.

En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre la serie de Amazon. De igual forma, una película animada de The Lord of the Rings ya está en desarrollo.

Nota del Editor:

Aunque el concepto de The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth suena muy genérico, esto bien podría ser el título lleno de fan service que los admirados del trabajo de Tolkien han esperado por años. Pese a que prefiero una aventura completa, este es un dulce en lo que llega el juego de Gollum.

Vía: Businesswire