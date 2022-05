Con el final de Moon Knight y el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness en el pasado, los fans del MCU están enfocados en el siguiente capítulo de esta saga. Con Ms. Marvel a un mes de su llegada a Disney+, recientemente se reveló un tráiler que nos da una nueva mirada a esta serie.

Ms. Marvel puede ser considerada una precuela de The Marvels, cinta que se estrenará el próximo año, ya que Kamala Khan, el personaje principal de la serie, tendrá un papel en la siguiente aventura cinematográfica de Captain Marvel. De esta forma, los estudios detrás de esta producción no quieren que te olvides que solo falta un mes para el estreno del show.

Esta es la descripción de la serie:

“‘Ms. Marvel’ de Marvel Studios es una serie nueva y original que presenta a Kamala Khan, una adolescente estadounidense musulmana que crece en la ciudad de Jersey. Una ávida jugadora y una voraz escritora de fan-fiction, Kamala es una mega fan de los Superhéroes con una imaginación descomunal, especialmente cuando se trata de Capitana Marvel. Sin embargo, Kamala siente que no encaja en la escuela y, a veces, incluso en casa, es decir, hasta que obtiene superpoderes como los héroes que siempre ha admirado. La vida mejora con superpoderes, ¿verdad?”

Ms. Marvel llegará a Disney+ el próximo 8 de junio de 2022. En temas relacionados, aquí te decimos qué significan las escenas post-créditos en Doctor Strange and the Multiverse of Madness. De igual forma, checa aquí la nueva foto de Jane Foster y Thor en Love and Thunder.

Nota del Editor:

Aunque espero con ansias esta serie, ya que soy fan de Kamala Khan, es probable que esta sea la producción más odiada de Disney+. Desde contar con una actriz completamente nueva, hasta un énfasis en al público más joven, estos son temas que ocasionalmente causan controversia.

Vía: Marvel