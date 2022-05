Uno de los aspectos más importantes de una película de Marvel, son sus escena post-créditos. Desde la introducción de Iron Man a la iniciativa Avengers, pasando por la revelación de Thanos, hasta la promesa de que alguien regresará en futuras aventuras, siempre es interesante ver qué sorpresas tendrá el MCU para nosotros. De esta forma, Doctor Strange in the Multiverse of Madness no es la excepción, y aquí te decimos qué significan las dos escenas post-créditos.

¡CUIDADO! SPOILERS A CONTINUACIÓN

Doctor Strange in the Multiverse of Madness cuenta con dos escenas post-créditos. La primera está enfocada en la siguiente gran aventura del personaje. Mientras Strange camina alegremente por la calle, Clea, interpretada por Charlize Theron, aparece sorpresivamente, y le pide al héroe que la ayuda a resolver un problema que parece involucrar a la Dark Dimension, la cual vimos momentáneamente en la primera cinta de este personaje. Strange, ahora con un tecer ojo, esto después de usar el Darkhold, y Clea entran a un portal, y la escena termina.

Aunque por el momento no hay información sobre una tercera película de Doctor Strange, la petición de la maga podría indicarnos qué sucederá con este personaje. En los cómics, Clea es la sobrina de Dormammu, el gran villano principal de la primera cinta de Doctor Strange. Junto a esto, ella se ha enamorado de Strange en múltiples ocasiones.

Sin embargo, lo que más llama la atención, es que ella es la actual Sorcerer Supreme en los cómics, ya que Strange ha muerto. De esta forma, el personaje de Benedict Cumberbatch bien podría seguir los pasos del Iron Man de Robert Downey Jr. y el Capitán América de Chris Evans, y retirarse del MCU en un futuro.

Por otro lado, la segunda escena post-créditos es mucho más sencilla, y está a la par de lo que vimos en Spider-Man: Homecoming. En una previa escena de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, un vendedor de pizza se nos presenta, y es un personaje a cargo de Bruce Campbell, frecuente colaborador de Sam Raimi, director de esta cinta. En su momento, el pobre hombre fue hechizado para golpearse una y otra vez. Sin embargo, después de los créditos podemos ver a este personaje escapando de su maldición. Nada del otro mundo.

Nota del Editor:

Aunque la aparición de Clea abre un sin fin de posibilidades para el MCU, estoy un poco decepcionado que estas dos escenas no sean algo que de verdad valga de pena. Con el inminente peligro de Kang, este era el momento perfecto para introducir a este villano, de una forma similar a la de Thanos en Avengers. También esperaba alguna relación con LOKI, o ver qué Wanda no estaba muerta.

