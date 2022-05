Outriders es un fracaso, confirma People Can Fly

A principios de semana se reveló que Square Enix vendió gran parte de sus estudios occidentales a Embracer Group, transfiriendo así propiedades como Tomb Raider y Deus Ex al conglomerado europeo. Entre las series que siguen en manos de la compañía japonesa, encontramos Outriders, el cual es un fracaso comercial al no lograr las expectativas de ventas.

Aunque Square Enix compartirá detalles específicos sobre el desempeño de Outrider el próximo 13 de mayo, día en que se espera esté disponible el reporte financiero del año fiscal de la compañía, People Can Fly, los desarrolladores de este título, han compartido un documento en donde confirman el pésimo desempeño comercial que tuvo este juego, señalando que aún no se han obtenido ingresos que excedan su presupuesto de desarrollo, marketing y distribución. Esto fue lo que comentó la compañía:

“Desde que el juego se completó y se puso en el mercado (lo que ocurrió el 1 de abril de 2021), la Compañía tiene derecho a regalías pagaderas si los ingresos específicos (como se define en el acuerdo) de sus ventas aseguran que el editor recupere un nivel predeterminado de costos incurridos en relación con el desarrollo, la promoción y la distribución del juego. El nivel de regalías depende de la cantidad de ganancias específicas de las ventas del juego. El Grupo no recibió regalías del editor por el período hasta el 31 de diciembre de 2021, lo que significa que, a la fecha del informe, los ingresos netos de la venta de Outriders fueron insuficientes para recuperar los costos y gastos incurridos por el editor para desarrollar, distribuir y promover el título. No puede haber garantía de que los ingresos netos de la venta de Outriders en períodos futuros sean suficientes para que el editor recupere los costos incurridos y pague regalías al Grupo. Según el acuerdo de desarrollo y publicación, la Compañía transfirió al editor sus derechos de propiedad intelectual existentes y futuros (derechos de propiedad con derechos de autor) en Outriders, así como cualquier DLC, secuelas y productos adicionales relacionados con el juego. La Compañía también renunció a sus derechos morales en beneficio del editor”

Recordemos que en junio del año pasado, Square Enix había mencionado que Outriders tuvo un buen desempeño inicial después de su lanzamiento el 1 de abril de 2022. Sin embargo, parece que los números nunca llegaron a ser los esperados. Junto a esto, People Can Fly ha señalado que no existe una garantía de que el juego eventualmente logre ser rentable. Esto también significa que, considerando que la propiedad está en manos de Square Enix, los desarrolladores no han obtenido algún tipo de regalía por su arduo trabajo.

Para terminar esta lista de malas noticias, People Can Fly han señalado que pueden negarse a hacer nuevos DLC y expansiones para Outriders, y si lo hacen, Square Enix puede elegir a otro desarrollador para crear contenido nuevo. Tomando en consideración las decisiones financieras que ha tomado la compañía japonesa en los últimos meses, esta propiedad bien podría ponerse a la venta en cualquier segundo.

En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Outriders. De igual forma, ya probamos la nueva expansión del juego.

Nota del Editor:

Outriders fue un divertido juego. La experiencia base es bastante sólida. Sin embargo, son las decisiones relacionadas con los juegos como servicios y sistema de loot las que terminan arruinando la experiencia, y estas son decisiones que provienen de Square Enix.

Vía: People Can Fly.