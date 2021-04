Review – Outriders

Por años, compañias como Sony han mencionado que el desarrollo de juegos AAA single player ya no es sostenible para la industria. De esta forma, varias compañías han decidido crear diferentes experiencias con una serie de contenidos adicionales que logren recaudar dinero incluso después de su lanzamiento. Fue así que conceptos estilo “juegos como servicio” fueron popularizados por entregas como Destiny. Esto no es nada nuevo, modelos de suscripción y pases de temporada ya existían desde hace mucho tiempo, pero estos términos actualmente están presentes en más y más títulos creados por los grandes desarrolladores.

Desde el lanzamiento de Destiny en 2014, muchas compañías han intentado crear juegos como servicio, en donde se ofrece contenido adicional después de su lanzamiento a costa de un sistema de pago continuo, idea que va de la mano a la perfección con entregas en donde el aspecto de abrir cofres para obtener algún tipo de equipo forma parte esencial de la experiencia. Sin embargo, como Anthem, Marvel’s Avengers y Godfall lo han demostrado, no todos los títulos pueden ser el siguiente Destiny.

Sin embargo, no todos quieren el siguiente Destiny. Después del fracaso que fue Marvel’s Avengers, Square Enix le ha dado una oportunidad más a los títulos de saqueo, o looters. En esta ocasión, Outriders trata de combinar el frenético estilo de los third person shooters, estilo Bulletstorm o Gears of War, con el sistema de progresión que tanto ha permeado a los juegos como servicio, pero sin un sistema de pago constante, el cual ha llegado día uno a Xbox Game Pass. Después de un par de retrasos, el siguiente título de People Can Fly ha llegado a nuestras manos. ¿Es Outriders el siguiente paso para los looters shooters? ¿Acaso un título como este puede sobrevivir sin un modelo de pago continuo? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Mundo nuevo, mismos problemas

Outriders es una amalgama de varias películas, juegos y conceptos que dan como resultado una experiencia que, a la distancia, carece de identidad propia, pero una vez que nos adentramos a este mundo, nos damos cuenta de que hay una serie elementos propios bastante interesantes, los cuales se ven entorpecidos por decisiones enfocadas en simplificar un poco la experiencia. Esto es algo que vemos en el gameplay, la presentación y la historia.

Al tratarse de una historia de ciencia ficción, Outriders no decide tocar algún tipo de terreno nuevo, y nos presenta una aventura clásica en donde la humanidad ha destruido el planeta Tierra, y necesita buscar un nuevo hogar en el espacio exterior. Para esto, un grupo de altos mercenarios, conocidos como Outriders, son encargados de proteger a unos científicos y explorar el mundo de Enoch, en donde nuestra raza tiene una segunda oportunidad de existir. Después de más de 80 años en el espacio, nuestro personaje principal despierta en este nuevo territorio para conocer y reencontrarse con una serie de personajes bastante cliché.

Sin embargo, el paraíso prometido resultó ser un infierno en donde una tormenta, conocida como la anomalía, ha comenzado a alterar a la flora, fauna y pone en riesgo la vida de los pocos seres humanos en existencia. Después de un desastroso conflicto al inicio del juego, nuestro personaje principal es herido y criogenizado una vez más. En un instante, 30 años pasaron y despertamos en un mundo aún más hostil, en donde, además de los peligros naturales que rodean a Enoch, diferentes facciones de personas se encuentran peleando por los pocos recursos que tienen. Tras una serie de eventos desafortunados, somos consumidos por la anomalía, pero en lugar de morir, renacemos con un Dios capaz de controlar algunos elementos.

De esta forma, nuestro personaje se convierte en un Alterado, uno de los pocos humanos con superpoderes que son tratados como Dioses en Enoch. A partir de este momento es nuestra tarea ayudar a la resistencia de humanos y buscar la tierra prometida que buscaban los Outriders hace más de un siglo. Es así que el juego toma ciertos elementos de otras obras de ciencia ficción bastante conocidos. Desde la colonización de otro planeta al estilo Avatar de James Cameron, pasando por el cuestionamiento sobre qué define a un humano que vimos en Blade Runner, solo que sin los robots, hasta un conflicto con diferentes facciones que parece ser el tema por defecto de muchos juegos de este estilo, como Gears of War, Halo o Mass Effect.

Esto no es nada malo, un juego puede tomar muchos elementos prestados de otras obras, lo importante siempre debe ser la forma en que estos conceptos son empleados. En este caso, Outriders hace un trabajo decente. Las primeras horas del título pueden ser bastante tediosas, ya que mucha información es proporcionada de forma rápida y algo torpe. Sin embargo, conforme la aventura avanza, los objetivos, personajes y detalles de este mundo se harán más claros, al grado de llegar a ser cautivadores.

Junto a esto, el juego decide tocar algunos temas interesantes, como la representación de un Dios, la conservación de la memoria colectiva por medio de la música, el arte y otros medios, y el apego que puede tener una nueva generación a un hogar diferente. Sin embargo, estos son puntos que son vistos de manera muy superficial, y nunca llegan a cumplir con todo el potencial que poseen.

Otro de los aspectos que pueden llamar la atención, es el personaje principal. Gracias a que nuestro Outrider, el cual puede ser hombre o, como en mi caso, mujer, tiene una voz y personalidad, podemos explorar Enoch desde una perspectiva de un soldado que se convirtió en prácticamente un Dios, ofreciéndonos interacciones bastante interesantes. Sin embargo, nuestra heroína parece que solo tiene dos modos. El primero es una perspectiva cínica antes los conflictos que la rodean; y el segundo nos deja ver su temple, el cual bien podría ser una fusión entre todos los papeles de Arnold Schwarzenegger en los 80s, es decir, es agresiva, realiza chistes malos, maldice a la más mínima provocación y, por lo general, tiene un carácter que la motiva a buscar una respuesta a la anomalía más por terquedad, que por el bien de la raza humana.

Pese a sus contradicciones y fallas, la protagonista es lo más interesante del juego, y logra transmitir la esencia de una película de acción clásica. Sin embargo, el resto de los personajes no tienen la misma suerte. Ya sea que son abandonados después de un par de escenas, o simplemente son reducidos a maniquíes en el fondo, Outriders no tiene un elenco secundario fuerte. Lo peor de todo es que, al igual que muchos elementos del título, la información interesante de estos seres es restringida a simples líneas de texto en un menú que probablemente nunca checarás.

Outriders nos presenta con conceptos que ya hemos visto muchas veces, y cuando decide tocar algún tema nuevo o introducir a un personaje interesante, no les da la suficiente importancia, dando resultando una experiencia que se sostiene por su protagonista. Hay potencial, pero mucho ha sido desperdiciado.

A un paso de romperse

Aunque a primera instancia el mundo de Outriders puede ser uno bastante de gris, en donde la saturación de colores es casi nula y hay una pared para protegernos del fuego enemigo cada dos metros, conforme más nos aventuramos en este mundo podremos ver facetas que, una vez más, son bastante comunes en el género, pero son empleadas de gran forma.

Cada zona que visitamos es bastante única y nos presenta una serie de locaciones interesantes. Además de las ya clásicas trincheras de guerra estilo Primera y Segunda Guerra Mundial, podemos explorar desde una montaña de nieve que da paso a un volcán activo, pasando por un bosque lleno de peligros naturales que tratan de ahuyentar a los humanos de su planeta, hasta una serie de minas que harán sentir claustrofóbico a cualquiera.

Pese a que el mundo de Enoch es variado, también es muy lineal. La estructura de los niveles es algo a lo que me adentraré más adelante, pero puedo decir que Outriders es una experiencia en donde simplemente nos movemos de punto A al punto B, con la pequeña distracción ocasional. De esta forma, no tenemos el espacio suficiente para explorar algunas de las zonas más interesantes de este mundo.

Junto a esto, el diseño de personajes es muy básico, y la personalización del protagonista tiene una serie de opciones bastante limitantes. Aunque, sí, puedes ver en todo momento las armas y armaduras que has equipado, aspectos como el cabello, la cara y otras herramientas con las que puedes expresar tu identidad son casi nulas.

Por si fuera poco, todas las cinemáticas están acompañadas de una cámara que parece estar manejada por una persona temblorosa. No hay una sola escena en donde este aspecto esté estático, aunque, para ser justos, esta es una opción que puedes desactivar, pero el juego hace de esto algo tedioso de lograr. De igual forma, varios glitches y errores, como bocas que no se mueven cuando un personaje está hablando o expresiones faciales que solo una criatura del infierno podría tener, dan la idea de que Outriders está a un paso de romperse, algo que hasta el momento no ha sucedido.

Sin duda alguna, Enoch tiene el potencial de ser un lugar lleno de magia que podría incitar una serie de recorridos virtuales por este planeta. Sin embargo, la estructura del juego restringe mucho las posibilidades turísticas, y nos deja con un mundo en donde parecería que mirar fuera de lo que los desarrolladores quieren que veamos podría resultar en un caos total. Incluso en un Xbox Series S, una consola de nueva generación, Outriders parece que salió hace unos cinco años.

Explosión sonora

Como es habitual en este tipo de juegos, el soundtrack es uno de los aspectos que pasa sin pena ni gloria. Por lo general, este apartado cumple su función de ser una pieza de acompañamiento para todos los momentos importantes del juego, ya sea algo heroico, dramático o situaciones tensas. Sí, esto puede ser considerado una lástima, pero en donde en realidad sobresale el audio, es en el diseño sonoro.

Al tratarse de un third person shooter, pasarás todo tu tiempo disparando una pistola, rifle o escopeta. De esta forma, el juego hace un gran trabajo al transmitir el poder de todo tu armamento a tus oídos. Incluso cada clase de arma tiene un sonido en particular. La velocidad del disparo, el número de municiones que salen en un instante y la distancia que recorren son elementos que puedes escuchar en todo momento, los cuales te transportan a este mundo lleno de violencia y poderes sobrenaturales.

Ya que nuestro personaje principal es un Alterado, tenemos a nuestra disposición una serie de habilidades especiales, como lanzar fuego o utilizar el poder de la tierra para atacar a todos los enemigos. Cada una de estas herramientas de destrucción traen consigo una serie de detalles sonoros que logran dejar en claro el dominio que tienes sobre cierto elemento. Desde la ignición del fuego dentro del cuerpo humano, pasando por los crujidos en el piso al momento de causar un terremoto a tu alrededor, hasta los ya clásicos hoyos negros con los que te puedes transportar a lo largo de un mapa.

De igual forma, un trabajo que no llega a ser excepcional, pero cumple su función, son las voces. Debido a que la mayoría de los personajes secundarios caen en estereotipos ya establecidos, no hay el suficiente espacio para que los actores logren demostrar todo su potencial. Sin embargo, nuestra protagonista hace un mejor trabajo, y esto es gracias a que, ella tiene más material para trabajar y carga con la mayoría de los momentos emotivos e importantes de la narrativa.

Cero innovación, pura diversión

Outriders es una fórmula que ha sido probada con éxito previo. No trata de innovar el género, sino que simplemente se enfoca en lo que ha funcionado en el pasado para ofrecerle a los jugadores una experiencia divertida que se puede disfrutar en compañía de varios amigos. Aunque es fácil decir que el nuevo trabajo de People Can Fly es simplemente la combinación de Gears of War, Mass Effect y Destiny, es su ejecución lo que tiene el potencial de capturar la atención del público.

De esta forma, Outriders sabe perfectamente lo que es. Al combinar el sistema de cover y la acción de títulos como Gears of War, con la personalización que nos da Destiny, tenemos en nuestras manos un título que toma los suficientes elementos prestados para crear una experiencia enfocada en el movimiento constante y personalización, la cual nos lleva de campo de batalla a campo de batalla, con la ocasional pelea contra un jefe.

En todo momento tenemos a nuestra disposición tres tipos de armas. Aquí podemos usar una pistola, la cual siempre estará junto a nosotros, y las otras dos ranuras en nuestro equipo pueden ser ocupadas por una ametralladora, rifle de sniper o escopeta. De igual forma, cada instrumento tiene diferentes clases. Así puedes elegir entre una pistola más convencional, o un revólver. Quizás tu rifle de sniper no tiene mucho poder, pero sí un clip más grande, y viceversa. Hay una gran cantidad de elementos militares a tu disposición, y cada uno va de la mano con una de las cuatro clases disponibles.

Cuando nuestro personaje principal se convierte en un Alterado, podemos elegir una de las cuatro clases disponibles. Primero tenemos al Devastador, el cual funciona como un tanque y está diseñado para un combate más cercano, así que las escopetas son necesarias en todo momento. Después, el juego nos ofrece al Piromante, el cual, como su nombre lo indica, es capaz de crear fuego. En seguida nos encontramos al Tecnomante, un ingeniero que puede crear máquinas, y su especialidad son las armas de larga distancia, como los rifles de sniper. Por último, el Trickster puede ser definido como el ninja o ladrón, ya que su gran velocidad y habilidad para teletransportarse le permite causar daño de manera rápida y retirarse de cualquier peligro inmediatamente. Cada clase tiene a su disponibilidad una saludable cantidad de habilidades ofensivas y defensivas.

Uno de los puntos más interesantes de este sistema, es que cada clase te permite obtener vida de una forma muy interesante. Por ejemplo, el Devastador es capaz de recuperar su energía vital matando enemigos, motivando a los jugadores a ser más activos y acercarse al enemigo. Por otro lado, el Piromante solo se podrá curar al quemar a sus contrincantes. Gracias a que Outriders también es considerado un RPG, en donde ganas experiencias y subes de nivel, tienes a tu disposición un árbol de habilidades que mejorarán cada uno de tus atributos, para así crear al Outrider perfecto para tu estilo de juego. De esta forma, podrás aumentar el poder de tus armas, habilidades especiales o cubrir cierto aspecto en donde tu personaje no sea tan fuerte.

Al tratarse de un looter shooter, obtendrás nuevas armas, cascos, botas, guantes, pantalones y corazas de forma constante, ya sea que las encuentres en cofres, matando enemigos, cumpliendo misiones, o como recompensas al alcanzar algún tipo de logro en el juego. El título nos ofrece tanto equipo que comprar algún ítem en las diferentes tiendas de este mundo es algo que nunca debes de hacer. Sorprendentemente, Outriders es más que solo escoger la pieza que te hará más fuerte.

Aunque bien puedes pasar todo el juego seleccionado el equipo que aumente tus diferentes atributos, como vida, resistencia y daño, hay algunas piezas que tiene habilidades especiales. En el caso de las armaduras, estas pueden protegerte ante algún tipo de daño en particular, aumentar el número de habilidades a tu disposición o incluso cambiarlas por completo. Por otro lado, las armas pueden congelar enemigos, causar daño residual a otros objetivos o modificar su naturaleza. Quizás tu arma preferida no sea tan fuerte como la nueva pistola que acabas de obtener, pero sí es capaz de hacer otro tipo de maniobras que va a la perfección con los poderes de tu clase.

Junto a esto, todo tu equipo puede ser modificado para aumentar su rareza, tener más habilidades únicas, mejorar su poder y transformarte en un Terminator más rápido. El juego nos ofrece un gran nivel de personalización que puede convencer a más de uno de adentrarse a todos los rincones de Enoch, cumplir misiones secundarias y realizar los retos que este mundo tiene para nosotros. Incluso la dificultad, algo que bien podría haber sido una elección bastante simple, está integrada de gran manera. Mientras más avanzamos en la aventura, el juego se hará más complicado, pero las recompensas serán mejores, y en dado caso de que un obstáculo sea demasiado para ti, puedes reducir este aspecto a costa de remuneraciones menores.

Para poner en acción todo el equipo y habilidades a tu alcance, el título opta por una serie de caminos sumamente lineales para llevarte a la acción en todo momento. Aunque esto logra que el ritmo del juego logre adaptarse a lo frenético que se pueden poner los enfrentamientos, esto hace que Outriders se transforme en solo una galería de tiro, sí, una muy divertida, pero también una sencilla en donde el reto consiste en resistir oleadas y oleadas de enemigos humanos que, literalmente, aparecen de la nada.

Aunque el juego trata de reducir la monotonía con un par de secciones en donde la fauna de Enoch trata de matarnos y el sistema de cover no existe, obligándonos a estar en movimiento constante, una vez que logres entender cómo funcionan estas áreas, igual esto se convertirá en una galería de tiro bastante simple. Outriders opta por cantidad de enemigos y no tanta calidad. Si bien hay contrincantes que son un verdadero reto, como los snipers o los jefes, su dificultad recae en que estás rodeado de otros cien adversarios que son una molestia más que un obstáculo divertido de superar.

Pese a este problema, el gameplay sigue siendo muy divertido. Utilizar las habilidades del Alterado en compañía del sistema de cover y las diferentes armas a nuestra disponibilidad es entretenido, y harán que estas galerías de tiro te mantengan en movimiento constante. People Can Fly han logrado implementar los aspectos correctos de los juegos que claramente inspiraron Outriders.

El verdadero problema del juego

Pese a lo divertido que es el gameplay de Outriders, hay un elemento que probablemente arruinará tu experiencia, y es que este título necesita de una conexión en todo momento. Así es, aunque juegues solo por tu cuenta, requieres estar conectado al internet. De esta forma, el juego presenta una serie de problemas que plagan a este tipo de experiencias. Desde errores de servidores que pueden terminar una sesión por completo, pasando por momentos en donde simplemente no es posible acceder al título, hasta iconvenientes que tienen el potencial de arruinar tu progreso.

Junto a esto, el crossplay, uno de los puntos más llamativos de Outriders, a veces no funciona. En dado caso de que no tengas amigos para jugar y decidas intentar suerte con extraños, será mejor que tengas mucha paciencia, ya que encontrar partidas es bastante difícil.

Como siempre, este tipo de errores son solo temporales. Una vez que People Can Fly arregle sus servidores, estos serán problemas del pasado, y la experiencia será mejor para todos. Es solo una lástima que todos los que desean experimentar Outriders en sus primeras semanas tengan que enfrentarse a estos inconvenientes.

Otro punto que hace este aspecto bastante raro, es que Outriders no está diseñado para ser una experiencia de juego como servicio. Una vez que terminas la historia principal puedes acceder a contenido adicional y ya. No hay un battle pass, microtransacciones o algún elemento que te exija ofrecer más dinero, y menos si estás disfrutando de este título en Xbox Game Pass.

Outriders Can Fly

Outriders es una amalgama de varios conceptos que han sido populares en la industria durante los últimos años. Aunque esto podría verse como algo negativo, el caótico y divertido gameplay de People Can Fly logran sostener esta experiencia y darle a los jugadores un third person looter shooter que logra ofrecer el suficiente nivel de personalización para todas las personas que estén dispuestas a darle una oportunidad a este título.

Sí, la historia tiene mucho potencial desperdiciado, y estar conectado al internet en todo momento es una gran inconveniencia para todos los que desean jugar por su cuenta. Sin embargo, Outriders es divertido. Tal vez no sea la mejor experiencia que puedes encontrar en el medio actualmente, pero la diversión es pura y no hay nada de malo con eso.