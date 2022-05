Kevin Feige explica una incógnita de Spider-Man: No Way Home

No cabe duda, que Spider-Man: No Way Home se convirtió en uno de los más grandes éxitos del cine de superhéroes, recaudando más de 2,000 millones de taquillas y superando a Los Vengadores: EndGame. Y a pesar de ya tener mucho tiempo con su estreno, los misterios siguen surgiendo; incluso el propio Kevin Feige reveló uno de ellos recientemente.

¡Atención! Spoilers a continuación

Según el productor de Marvel Studios, el hechizo que Dr. Strange elaboró para que todos olvidaran a Spider-Man no falló por culpa del estudiante de preparatoria, sino que se aplicó en el momento incorrecto. Los culpables de todo fueron Sylvie y Loki, quienes acabaron con una variante de Kang el conquistador justo en ese momento, provocando así el caos multiversal.

Eso quiere decir, que el castigo para Peter fue el de estar en el momento incorrecto, teniendo como consecuencia su crecimiento como héroe a cambio de la vida de un ser querido. A eso se le suma el hechizo ejecutado al final, el cuál implicaba un olvido total por Peter Parker, esto por parte de sus amigos, familiares, y hasta los propios registros de la tierra.

Fin de los Spoilers

Con esta declaración por parte de Feige, algunos quedarán estupefactos al saber que todo el UCM está conectado entre sí, y a partir de este momento el multiverso estará más presente que nunca. Prueba de ello es la recién estrenada, Dr, Strange en el Multiverso de la Locura, la cual es una especie de continuación directa a la aventura del amistoso vecino.

Vía: MnjWorld