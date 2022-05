Sami Raimi explica el baile en Spider-Man 3

Con Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya en los cines, Sam Raimi hace oficial su regreso al cine de superhéroes. Durante una entrevista en relación con esta cinta, el director fue cuestionado sobre la inclusión de la icónica e infame escena de baile en Spider-Man 3. Es así que el cineasta por fin ha aclarado una enorme duda que siempre han tenido los fans.

Para aquellos que no lo recuerden, durante Spider-Man 3, Peter es poseído por el simbionte de Venom. De esta forma, el amado personaje se transformó en patán. Una de las formas de transmitir este cambio, fue con una secuencia de baile. En esta escena, Tobey Maguire es el encargado de sacarle brillo a la pista de Nueva York. En una plática con Fandom, Raimi por fin reveló por qué esta escena fue incluida. Esto fue lo que mencionó:

“Bueno, queríamos que fuera divertido, en realidad. Era la versión de Peter Parker, este nerd, de cómo debe ser ser su yo malvado. Pero está tan azotado. Está tan fuera de sí que esa es su opinión. Y eso no fue bien recibido por la audiencia. Pero eso es lo que estábamos tratando de hacer. Así que no me sorprende que la gente… ¡Me alegro de que la gente lo encuentre divertido! Queríamos que fuera divertido”.

Aunque en su momento esta escena fue odiada por muchos fans, con el paso del tiempo, esto se ha convertido en uno de los memes más adorados del internet, y el público ahora recuerda con cariño esta secuencia de baile. Pese a que muchos desean que Raimi se encargue de una cuarta película de Spider-Man con Tobey Maguire en el papel protagónico, por el momento se desconoce si el director seguirá trabajando con Marvel después de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

En temas relacionados, Sam Raimi explica algunos datos sobre su trilogía de Spider-Man. De igual forma, se confirman los primeros detalles de la siguiente película de Spider-Man en el MCU.

Nota del Editor:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness es una fantástica película, y Sam Raimi hizo un gran trabajo en la dirección. Me gustaría que el cineasta siga trabajando junto a Marvel en un futuro.

Vía: Fandom