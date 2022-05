Dr. Stone recibirá una adaptación Live Action

A lo largo de la historia del anime, algunas franquicias se han hecho tan famosas, que grandes compañías cinematográficas se han encargado de traer sus historias en adaptaciones live action. Entre las más famosas están Fullmetal Alchemist, Death Note y hasta una de One Piece que llegará a Netflix. Ahora, una nueva marca se suma a este negocio.

Mediante la última edición semanal de Shonen Jump se anunció que la obra de teatro basada en Dr. Stone llegará en julio, los detalles sobre quién interpretará a los personajes aún están en secreto. Esta adaptación se debe a la grandeza que ha alcanzado el anime, el cuál tendrá su último arco en los próximos meses, puesto que la historia en el manga ya finalizó.

Vale la pena mencionar, que este no es el primer anime que lleva sus aventuras al teatro. Entre quiénes ya lograron esto se encuentran Naruto, Bleach, My Hero Academia, Beastars y muchísimos más. Aunque la mala noticia de todo, es que normalmente no salen de la tierra del sol naciente.

Dr. Stone es un ejemplo de popularidad tardía, puesto que el manga empezó sus andadas en el año 2017, pero que no tuvo éxito hasta bastante tiempo después, gracias a los mismos fans que lo daban a conocer por recomendaciones. Y ahora que es una obra consagrada dentro del negocio, una adaptación de Live Action era el paso lógico a seguir.

Algo que no está de más comentar, es que los usuarios de Estados Unidos con el servicio de Hulu podrían tener la oportunidad de gozar de este tipo de puestas escena con los anime más famosos. Y es que en el pasado se confirmó un estreno de El Viaje de Chihiro para la aplicación de streaming, aunque habrá que esperar para ver si Dr. Stone hace su arribo.

