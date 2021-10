Kevin Feige habla sobre el final de Venom 2

Después de meses de especulación, la escena post-créditos de Venom: Let There Be Carnage confirmó que el personaje de Tom Hardy eventualmente se enfrentará al Spider-Man de Tom Holland. Ahora, en una reciente entrevista, Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, por fin decidió hablar al respecto de esta revelación.

Durante la alfombra roja de Eternals, Feige fue cuestionado por The Hollywood Reporter sobre el proceso que se llevó a cabo para crear un vínculo, no solo entre Spider-Man y Venom, sino entre Sony y Marvel. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Hubo mucha coordinación, y si aún no conoces toda la coordinación, no voy a ser yo quien te lo diga, pero sí, entre Sony y Marvel y el equipo de Venom y el equipo de No Way Home… Trabajamos juntos en ello. No quiero hablar de rumores o especulaciones sobre lo que podría suceder o no podría suceder en lo que respecta a los personajes que Marvel Studios aún no han llegado a la pantalla, pero diré lo que siempre he dicho después de haber estado en Marvel Studios durante 20 años, no descartaría nada. No descartaría nada. Cuándo, cómo y dónde queda por ver. Cualquier rumor que lea en línea podría suceder en cualquier momento entre mañana y nunca”.

Por el momento no está claro qué sucederá entre Spider-Man y Venom. Considerando que No Way Home significa el final de un capítulo en esta interpretación del Hombre Araña, quizás esto sea solo el inicio de una nueva aventura para Tom Holland. En temas relacionados, aquí están las nuevas imágenes de Spider-Man: No Way Home. De igual forma, checa el nuevo tráiler de The Batman aquí.

Nota del Editor:

Ver a Venom en el MCU es el sueño de muchos. Sin embargo, existe la posibilidad de que este anti-héroe sea relegado a solo un cameo en No Way Home. Solo nos queda esperar y ver qué tipo de planes tienen Marvel y Sony para el futuro. Quizás una tercera cinta con Spider-Man sí se haga realidad.

Vía: The Hollywood Reporter