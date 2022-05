Incluso si no compras el DLC, será necesario actualizar Monster Hunter Rise

El mes de junio se acerca rápidamente, eso significa que los usuarios de Monster Hunter Rise estarán listos para poder jugar de primera mano a su expansión llamada Sunbreak. La cual busca darle un segundo aire al lanzamiento original de 2021, mismo que se convirtió en un éxito de ventas para la consola híbrida de Nintendo y la propia franquicia de Capcom.

Sin embargo, no todas son buenas noticias en torno al lanzamiento, pues una actualización oficial de la página confirma que la descarga del parche será obligatoria para todos los jugadores. Eso nos indica, que incluso si no se piensa adquirir la expansión, es forzoso descargar los 13 GB para poder utilizar los servicios en línea dentro del título vainilla.

Esto es algo que no podría gustar a todos, puesto que la consola no tiene mucha memoria dentro y algunos no están dispuestos a pagar por una memoria adicional.

Este es el contenido que llegará para quienes decidan sumar Sunbreak a Monster Hunter Rise:

– Nueva historia, base, lugares, monstruos y el ‘Rango maestro’.

– ‘Citadel’ es un nuevo entorno con escenarios variados.

– La ubicación ‘Elgado’, un centro considerable con un elenco de personajes completamente nuevo.

– Tres guardianes son grandes objetivos. Garangolm, una poderosa bestia con colmillos con fuertes ataques. Lunagaron, un wyvern con colmillos que puede cubrir su cuerpo con hielo, y el Dragón Malzeno, el monstruo principal de la expansión.

– Habrá nuevos movimientos y muchas opciones para refrescar la experiencia.

Recuerda que el juego está disponible en Nintendo Switch y PC.

Nota del editor: Siendo honestos, sería un error que alguien siga jugando Monster Hunter Rise sin comprar la expansión, ya que todos los usuarios se irán a estas nuevas cazas en las primeras semanas de salida. Pero también, puede que sea una descarga injusta para quiénes recién se están comprando el título durante estos momentos del año.

Vía: NintendoLife