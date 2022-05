Es un hecho que el Nintendo Switch es una de las consolas más exitosas del momento. Con más de 100 millones de unidades vendidas a nivel global, esta plataforma tiene el potencial de convertirse en una de las más vendidas en la historia. En lo que sucede esto, recientemente se dio a conocer que el Switch ha superado las ventas del PS4 en Estados Unidos.

De acuerdo con VGChartz, quienes se encargan de proporcionar información relacionada con las ventas de juegos y consolas, el Switch ya cuenta con más de 35.61 millones de unidades en Estados Unidos. En comparación, el PS4 ha vendido 35.25 millones en el mismo país. Considerando que la plataforma híbrida llegó al mercado en 2017, y el PS4 en 2013, esta no solo es una victoria en números, sino en tiempo también.

Sin embargo, el PS4 y sus 116.97 millones de unidades en general siguen superando al Switch con sus 107.19 millones de consolas a nivel mundial. Tomando en cuenta el ritmo que lleva la consola de Nintendo, no sería sorpresa escuchar que esta plataforma superé a la pasada generación de PlayStation a finales de este año, o a lo largo de 2023.

Por otro lado, también se menciona que el PlayStation 5 lleva unos 19 millones de unidades vendidas en todo el mundo, mientras que Xbox Series X|S cuenta con más 14 millones. Recordemos que ambas plataformas sufren de problemas de producción, aunque Microsoft ha logrado solucionar este inconveniente de mejor manera que sus competidores.

En temas relacionados, la versión de Switch de Genshin Impact no ha sido cancelada. De igual forma, Nintendo da varios consejos para cuidar la batería del Switch.

Nota del Editor:

El Nintendo Switch es una gran consola, llena de experiencias de calidad. Durante la pandemia, una de las razones por la cual esta plataforma fue un éxito, no solo se debe a Animal Crossing: New Horizons, sino a su disponibilidad en tiendas, algo que el PS5 y Xbox Series X|S no lograron en su momento.

Vía: VGChartz