Sony aún tendría planes para Bloodborne

Bloodborne es considerado uno de los mejores juegos en el PS4, y una obra maestra de FromSoftware. Pese a la recepción del título, parece que no hay planes para más aventuras de los cazadores. Hace tiempo, se señaló que no había planes para un port para PC, ni una remasterización por parte de Bluepoint Studios. Sin embargo, un insider ha señalado que veríamos más de Bloodborne en un futuro.

De acuerdo con Colin Moriarty, miembro de Sacred Symbols e insider de la industria, PlayStation aún no ha abandonado a este mundo, y en un futuro veríamos más sobre Bloodborne. Lamentablemente, no se ofrecieron detalles sobre lo que le depararía a la serie.

Junto a esto, estas nuevas declaraciones contradicen varios rumores que surgieron a principios de año. Aquí se mencionaba que no solo no hay planes para una remasterización por parte de Bluepoint Studios, sino que la supuesta secuela no era real. ¿Cuál es el futuro de Bloodborne? Parece que por el momento todo y nada es posible, al menos hasta que tengamos una declaración oficial por parte de FromSoftware o PlayStation.

En temas relacionados, el demake de Bloodborne para PS1 ya está disponible. De igual forma, Bloodborne Kart ya está en desarrollo.

Nota del Editor:

Más que una remasterización, una secuela para el PS5 sería perfecto. Si algo demostró Elden Ring, es que la serie de Souls cuenta con unas bases tan sólidas, que cualquier tipo de estilo de juego es posible, por lo que la aproximación más agresiva de Bloodborne no sería complicada de replicar y aceptar por parte del público.

Vía: PSU