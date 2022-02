¡El demake de Bloodborne ya está disponible!

El año pasado se reveló que un demake de Bloodborne, al estilo de PlayStation 1, ya estaba en desarrollo. A lo largo de 2020 vimos una serie de actualizaciones que demostraron el gran potencial de este proyecto. Ahora, después de 13 meses de espera, el día de hoy se ha confirmado que BloodbornePSX ya está disponible para su descarga gratuita en PC.

Así es, en estos momentos ya puedes ingresar a este sitio, y descargar uno de los demakes más impresionantes de los últimos años. Básicamente, todos los elementos del juego, la cámara, el combate, el estilo visual, y todo lo demás, se han adaptado a algo que bien podríamos haber visto originalmente en el PlayStation 1.

BloodbornePSX: NOW AVAILABLE TO DOWNLOAD

➡️Get it here: https://t.co/40oWAplt4y

Thank you for the support over the 13 month dev period. It means so much to me💜

➡️Discord: https://t.co/kzxCUCCn44

➡️Extended Launch Trailer: https://t.co/qUn6qLdkhi#BloodbornePSX #Demake pic.twitter.com/FTxl8YlFVC

— 🪄💫 Lilith Walther🏳️‍⚧️ (ps1 goth girl) BLM ACAB (@b0tster) January 31, 2022