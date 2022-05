Año tras año, el museo de The Strong suma más y más experiencias interactivas a su Salón de la Fama del Videojuego. Después de una serie de votaciones con candidatos que incluían títulos como Assassin’s Creed, Resident Evil, Candy Crush Saga y más, recientemente se revelaron los cuatro juegos que fueron seleccionados en 2022, entre ellos, The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Por medio de sus redes sociales, el museo The Strong reveló que cuatro juegos más se suman a su Salón de la Fama del Videojuego. Estamos hablando de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Ms. Pac-Man, Dance Dance Revolution y Sid Meier’s Civilization. Sin duda alguna, una selección diversa y única.

Congratulations to the 2022 World Video Game Hall of Fame Inductees—Ms. Pac-Man, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Dance Dance Revolution, and Sid Meier's Civilization! pic.twitter.com/bYzanU3uSz — The Strong Museum (@museumofplay) May 5, 2022

Junto al clásico de N64, el cual para muchos es el mejor juego de toda la serie, se suman Ms. Pac-Man, el cual es básicamente Pac-Man otra vez, pero con un moño; Dance Dance Revolution, el cual, como su nombre lo indica, fue una revolución para los juegos de ritmo y; por último tenemos Sid Meier’s Civilization, el clásico de PC que nos ofrece un sistema de estrategia por turnos con civilizaciones reales.

Por otro lado, estos fueron los candidatos de este año:

-Assassin’s Creed

-Candy Crush Saga

-Minesweeper

-PaRappa the Rapper

-Resident Evil

-Rogue

-Words with Friends

Esperemos que estos y más títulos eventualmente se sumen al Salón de la Fama del Videojuego, ya que lo merecen. En temas relacionados, parece que nuevos detalles sobre la secuela de Breath of the Wild ya se filtraron. De igual forma, fans quieren que The Legend of Zelda sea adaptado al cine.

Nota del Editor:

Es extraño que Ocarina of Time, considerado uno de los mejores de todos los tiempos, apenas se una al Salón de la Fama del Videojuego. De igual forma, el espacio de Ms. Pac-Man bien pudo ser para Resident Evil o Assassin’s Creed.

Vía: Museo The Strong