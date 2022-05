Fanáticos hacen tributo al creador de Berserk tras un año de su fallecimiento

Parece una broma de mal gusto, pero fue justo hace un año cuando el señor Kentaro Miura, creador de Berserk, falleció de una disección aórtica aguda a sus 54 años de edad, dejando así la historia de su manga inconclusa. Por esa razón, un año después de tal acontecimiento, los fanáticos acérrimos de su obra decidieron hacer un tributo para el mangaka.

Incluso algunos de estos seguidores, dejaron impuesto un hashtag en twitter con el título de #BerserkDay, mismo que indica un especial en el que todo fanático recuerda al artista de esta historia tan consagrada. Se ha llegado a pensar en una continuación de parte de los asistentes de Miura, pero por ahora no han salido a mencionar algo al respecto en este año.

Aquí te dejamos algunas de las obras que los fans elaboraron en su honor:

One year later and I’m still at a loss. I haven’t had a lot of time for art lately, but I had to at least try to paint something for today. Thank you for everything Miura 🖤#berserkday #thankyoumiura #berserk #berserkmanga pic.twitter.com/3hfoFENXL1

— Theo (@Theophiasco) May 6, 2022