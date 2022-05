Con el lanzamiento de la secuela de Breath of the Wild a un año de distancia, Nintendo no tiene ninguna prisa de revelar más información sobre este juego, al menos no por el momento. Sin embargo, el actor de doblaje para la voz en italiano de Daruk ha compartido nuevos detalles que bien podría darnos una importante pista sobre la historia de este juego.

En una entrevista con un sitio de fans en Italia, Pietro Ubaldi, el actor de doblaje italiano de Daruk, mencionó que sus sesiones habían llegado a su fin. Lo interesante es que Ubaldi no solo manejó la voz de Daruk, sino también la del “ancestro” de este campeón, el cual tendrá un comportamiento más serio.

Por lo mencionado por Ubaldi, tendremos la oportunidad de conocer al ancestro de Daruk. Considerando que este campeón lleva 100 años muerto al comenzar los eventos de Breath of the Wild, esto quiere decir que en la secuela podremos visitar, ya sea por medio de cinemáticas o con secuencias jugables, una época aún más vieja de Hyrule.

Sin embargo, como siempre sucede con estos casos, estamos hablando de un rumor, y no de información oficial por parte de Nintendo. En temas relacionados, Japón ha seleccionado a Breath of the Wild como el mejor juego de toda la historia. De igual forma, se filtra el posible nombre de esta secuela.

Nota del Editor:

Aunque esto es solo un rumor, la idea de viajar aún más al pasado y conocer los orígenes de Calamity Ganon es muy interesante. Claro, como un rumor proveniente de un actor de doblaje, no hay algo que asegure al 100% esta información, pero tampoco hay que descartar esta posibilidad.

Vía: GameXPlain