Crystal Dynamics seguirá en el desarrollo del nuevo Perfect Dark

Durante la mañana de este lunes se dio a conocer una noticia muy relevante, la cual afirma que algunos estudios de Square Enix serán comprados en su totalidad, entre ellos se encuentra el talentoso Crystal Dynamics. Eso hizo que algunas alarmas saltarán, puesto que la compañía se encuentra trabajando con The Initiative en un nuevo Perfect Dark.

Esta noticia no debe desalentar a los fans que están esperando el juego. El propio The Initiative recurrió a Twitter para confirmar que seguirán firmes en el proyecto, dando su máximo esfuerzo para entregar el mejor producto posible. Incluso, dieron a conocer que ya se lleva un progreso considerable en el título, por lo que para nada van a despedirse del mismo.

We’re excited to see Crystal Dynamics take these next steps with their studio. Our teams have made great progress in building Perfect Dark together as co-development partners, and we will be continuing this work with them in their next chapter. https://t.co/9gG2VGUV8u

— TheInitiative (@TheInitiative) May 2, 2022