A lo largo de los últimos años hemos visto grandes adquisiciones por parte de las compañías más importantes de la industria. Aunque a muchos se les viene a la mente Microsoft y Sony cuando hablamos de este tema, no hay que olvidar a Embrace Group, conglomerado que tiene a THQ Nordic y Gearbox en su poder. Ahora, el día de hoy se ha dado a conocer que este grupo le ha pagado $300 millones de dólares a Square Enix por los estudios de Eidos Montreal, Crystal Dynamics y Square Enix Montreal, así como una serie de propiedades como Tomb Raider.

De manera inesperada, Embracer Group reveló la adquisición de los tres estudios previamente mencionados, así como las propiedades de Deus Ex, Tomb Raider, Thief, Legacy of Kain y “las ventas y operaciones continuas de los más de 50 juegos de catálogo de los estudios”. Todo esto por una cantidad que parece mínima a comparación de otras transacciones en los últimos meses. Esto fue lo que comentó Lars Wingefors, cofundador y director ejecutivo del grupo, Embracer Group:

“Estamos encantados de dar la bienvenida a estos estudios al Grupo Embracer. Reconocemos la fantástica propiedad intelectual, el talento creativo de clase mundial y el historial de excelencia que se ha demostrado una y otra vez en las últimas décadas. Ha sido un gran placer conocer a los equipos de liderazgo y discutir los planes futuros sobre cómo pueden realizar sus ambiciones y convertirse en una gran parte de Embracer. La adquisición trae una línea convincente de nuevas entregas de amadas franquicias e IP originales, incluido un nuevo juego Tomb Raider. La adquisición se basa en la misión de Embracer de crear un ecosistema global independiente líder en juegos y entretenimiento. Embracer ha quedado particularmente impresionado por la rica cartera de IP originales de los estudios, que alberga marcas con potencial global comprobado como Tomb Raider y Deus Ex, además de demostrar la capacidad de crear juegos AAA con una base de fans grande y creciente. Hay oportunidades convincentes para hacer crecer orgánicamente los estudios para maximizar sus oportunidades comerciales”.

Por su parte, este fue el comunicado que emitió Phil Rogers, CEO de Square Enix América y Europa:

“Embracer es el secreto mejor guardado en los juegos: una colección masiva y descentralizada de emprendedores de los que estamos encantados de formar parte hoy. Es el ajuste perfecto para nuestras ambiciones: hacer juegos de alta calidad, con personas excelentes, de manera sostenible y hacer crecer nuestras franquicias existentes a sus mejores versiones. Embracer nos permite forjar nuevas asociaciones en todos los medios para maximizar el potencial de nuestras franquicias y vivir nuestros sueños de hacer entretenimiento extraordinario”.

De las propiedades occidentales, Square Enix aún es dueño de Just Cause, Outriders y Life is Strange. Por su parte, se espera que esta transacción se complete durante el tercer trimestre del año, es decir, entre julio y septiembre de 2022.

Square Enix compró Eidos y Crystal Dynamics en 2009. Aunque inicialmente supervisó una serie de reboots bien recibidos de series como Tomb Raider y Deus Ex, así como juegos de licencia como Marvel’s Avengers y Marvel’s Guardians of the Galaxy, la compañía ha mencionado que el trabajo de estos equipos occidentales en los últimos años ha fallado en alcanzar sus expectativas.

De esta forma, proyectos como el nuevo Tomb Raider caerán en las manos de Embrace Group. Será interesante ver cómo es que el futuro de estos tres estudios será modificado por esta compra. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la próxima aventura de Lara Croft aquí. De igual forma, Yuji Naka demandó a Square Enix.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, un movimiento que no muchos esperaban, pero otros ya lo tenían previsto. Las constantes decepciones por parte de Square Enix, sin importar que tan bien fueron los juegos de Eidos y Crystal Dynamics, así como el gran éxito de su división japonesa, significaban que algo así solo era cuestión de tiempo. Todo esto por solo $300 millones de dólares es una ganga.

Vía: Embracer Group.