¡Un nuevo Tomb Raider ya está en desarrollo!

En 2020, Crystal Dynamics nos entregó Marvel’s Avengers, el cual fue un fracaso crítico. Desde entonces, la compañía ha trabajado para mejorar esta experiencia. Durante dos años, muy poco se sabía sobre el futuro del estudio. Afortunadamente, esto cambió el día de hoy. En el evento de State of Unreal 2022, Crystal Dynamics no solo anunció que trabajarán usando el Unreal Engine 5 en un futuro, sino que un nuevo juego de Tomb Raider ya está en desarrollo.

Durante el State of Unreal 2022, Dallas Dickinson, Gerente General de la franquicia Tomb Raider en Crystal Dynamics, apareció en el escenario principal para revelar que un nuevo juego de esta serie ya está en desarrollo. Esta entrega es definida como una “experiencia cinematográfica de acción y aventuras de alta calidad”, la cual busca “empujar el nivel de la fidelidad” y crear una experiencia que los fanáticos de Lara Croft se merecen.

Fuera del uso del Unreal Engine 5, esa es toda la información que hay disponible por el momento. No hay una ventana de lanzamiento, plataformas, ni título. Este será el primer juego principal nuevo de Tomb Raider desde Shadow of the Tomb Raider, que se lanzó en 2018.

Junto a esto, recordemos que Crystal Dynamics sigue trabajando en arreglar y creando nuevo contenido para Marvel’s Avengers, y también están apoyando al desarrollo del nuevo Perfect Dark junto a The Initiative, por lo que seguramente pasará algo de tiempo antes de tener más información sobre el siguiente Tomb Raider.

En temas relacionados, un modder ha llevado el original Tomb Raider de PS1 al Game Boy Advance. De igual forma, estos son los más recientes detalles de la serie de Tomb Raider para Netflix.

Nota del Editor:

La pasada trilogía de Tomb Raider fue muy buena. Aunque el último trabajo de Crystal Dynamics pudo ser mejor, le tengo fe al estudio con esta nueva entrega. Lo interesante será ver si tendremos una continuación de Shadow of the Tomb Raider, u otro reboot.

Vía: State of Unreal 2022