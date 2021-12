La semana pasada, el canal de televisión japonés, Asahi, llevó a cabo una encuesta en donde le preguntaron a más de 50 mil jugadores japoneses cuáles eran sus videojuegos favoritos. The Legend of Zelda: Breath of the Wild encabezó la lista de los Top 100, y ahora el propio Shigeru Miyamoto se ha pronunciado respecto a esto.

Miyamoto se apoderó por un segundo de la cuenta oficial de Nintendo Japón para dedicarle un mensaje a todos aquellos fans que votaron por BOTW como el mejor juego de todos los tiempos.

“Aquí Miyamoto. Gracias por votar por tantos juegos de Nintendo en la selección de videojuegos que se emitió ayer por la noche. Es una oportunidad para recordar cada momento del desarrollo durante los últimos 40 años. Seguiremos creando videojuegos que lleven nuevas experiencias a todos los jugadores.”

Generalmente hablando, la lista previamente mencionada incluía bastantes juegos de Nintendo y particularmente del Switch. Recordemos que esta consola híbrida ha estado dominando Japón en los últimos años, y ni siquiera los lanzamientos del PS5 y Series X|S pudieron darle mucha batalla.

Nota del editor: Nintendo definitivamente tiene mucho trabajo por delante con la secuela de BOTW. Las expectativas por ese juego son sumamente elevadas, y ciertamente será difícil superar al título original. Esperemos que la Gran N logré cumplir con todo esto.

Via: Nintendo