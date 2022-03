Recordemos que durante la revelación de la secuela de Breath of the Wild, Nintendo mencionó que todavía no estaban listos para revelarnos cuál sería su nombre oficial. Aparentemente, el título que tendrá este futuro lanzamiento es una especie de spoiler, por lo que la Gran N prefiere no dar muchos detalles al respecto. Pero gracias a una nueva filtración, parece ser que ya sabemos cómo se llamará.

Paul Gale, conocido periodista de videojuegos, compartió una nueva publicación en su blog donde menciona que la secuela de BOTW será conocida como The Legend of Zelda: Breath of Duality. Las fuentes de Gale por lo general siempre provienen de amigos que ha hecho en la industria del gaming durante los últimos 12 años, aunque en esta ocasión, fue un poco diferente.

“La secuela de BotW, así como su principal gimmick, están justamente en su nombre, el cual retoma la familiaridad de “Breath” de 2017 y la “Dualidad”, en el sentido de que podrás jugar con más personajes. La dualidad entre habilidades de personajes, entre regiones de tierra y aire, pasado y presente, oscuridad y luz, etc. De ser cierto, tendría sentido el por qué Eiji Aonuma y Nintendo han sido tan reservados con el nombre. Si es falso o el nombre final no resulta nada cercano a este, creo que sigue siendo un tema de interés.”

Por otra parte, Gale también considera que este nombre pudo haber sido mencionado en algún punto del desarrollo del juego, por lo que existe la posibilidad de que haya sido descartado durante este proceso. Sea como sea, esperemos tener algún tipo de novedad relacionada a esta secuela en los próximos meses, especialmente porque deberemos esperar todo un año para poder jugarlo.

Nota del editor: Pues sí tiene cierto sentido este nombre, aunque también suena un poco raro. La verdad es que Nintendo sí está siendo muy reservado en cuanto a esto, por lo que tendría lógica que su nombre esté ligado de una u otra forma a alguna importante mecánica de gameplay.

Via: NintendoLife