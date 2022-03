Se filtran los posibles juegos de PS Plus para abril

Ha sido una mañana bastante movida para PlayStation, pues además de haber anunciado finalmente su nuevo servicio de PS Plus, ahora también se han filtrado los posibles juegos que estarán llegando a este servicio en el próximo mes y todo indica que, una vez más, los jugadores saldrán decepcionados.

Esta filtración proviene de Dealabs, sitio francés que anteriormente se ha encargado de filtrar atinadamente todos los juegos que han estado llegando a PS Plus. Para abril, aparentemente tendremos lo siguiente:

– Hood Outlaws & Legends (PS4/5)

– Slay The Spire (PS4)

– Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom Rehydrated (PS4)

En todo caso, ya no falta mucho para que PlayStation confirme estos títulos de forma oficial puesto que regularmente lo hacen el último miércoles de cada mes. Es decir, falta menos de un día para conocer si esta filtración resulto ser verdadera o no.

Nota del editor: Pues creo que este es otro mes bastante flojo para Plus, lo cual me resulta un tanto extraño considerando que en estos últimos meses, Sony se puso las pilas y ofreció algunos otros títulos de mayor relevancia. Ya veremos si esto sí fue cierto o no.

Via: Dealabs