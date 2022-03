En la mañana de este martes 29 de marzo, Sony salió a confirmar la existencia de su nuevo servicio que efectivamente, combina PS Plus y PS Now. Uno de los puntos más importantes es que, a diferencia de Xbox Game Pass, la variante de PlayStation no ofrecerá juegos exclusivos el mismo día de su lanzamiento, y aquí te decimos el por qué.

Jim Ryan, CEO de PlayStation, explicó en entrevista para GamesIndustry.biz la razón por la cual no veremos los juegos first-party de la compañía llegar en día uno a este nuevo servicio de PS Plus. En sus propias palabras:

“Creemos que estamos en un buen y virtuoso ciclo con los estudios donde la inversión se traduce en éxito, lo que permite hacer todavía más inversiones, que a su vez lleva a más éxito. Nos gusta ese ciclo y creemos que a nuestros jugadores también les gusta. En cuanto a poner nuestros propios juegos en este servicio, o cualquiera de nuestros servicios, en el día de lanzamiento… Como sabes, no es un camino que hayamos tomado en el pasado. Y sigue sin ser una opción que vayamos a escoger con este nuevo servicio. Creemos que si fuéramos a hacer eso con los juegos que hacemos en PlayStation Studios, ese ciclo virtuoso se rompería. El nivel de inversión que necesitamos para nuestros estudios no sería posible, y creemos que ese efecto en la calidad de los juegos que hacemos no sería algo que quisieran los jugadores”.

Esto es algo que anteriormente Ryan ya había reiterado, diciendo que para PlayStation, el tener un servicio como Game Pass no era algo viable ni redituable. Eventualmente estos juegos sí llegarán a este nuevo servicio, solo no esperes que lo hagan el mismo día de su estreno.

Nota del editor: Era de esperarse pues Ryan ya había hablado sobre esto en el pasado. Además de que Microsoft sí puede darse un lujo de tener algo como Game Pass, mientras que para PlayStation simplemente no funcionaría.

Via: GamesIndustry.biz