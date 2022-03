Kirby and the Forgotten Land llegó al mercado hace un par de días, pero ya está rompiendo una serie de récords de ventas en diferentes mercados. Considerando que esta es la primera gran aventura en 3D del personaje rosado, el éxito comercial tendrá un gran impacto en la dirección que tomará la serie en un futuro.

De acuerdo con Christopher Dring, director de GamesIndustry.biz, Kirby and the Forgotten Land se ha convertido en el lanzamiento más exitoso de esta serie en Reino Unido. Junto a esto, la entrega más reciente se posicionó en el primer lugar en ventas de esta región durante la semana pasada, superando a Tiny Tina’s Wonderlands, el cual se encuentra en la segunda posición.

Kirby and The Forgotten Land is No.1 in the UK boxed retail charts this week. It comfortably beat Tiny Tina (which is at No.2). It is the biggest ever Kirby launch by a big margin, and is already the fifth biggest Kirby game ever in the UK after just 1 week

— Christopher Dring (@Chris_Dring) March 27, 2022