Ha sido un día bastante movido para PlayStation. Después de meses de rumores, se ha revelado que el servicio de Spartacus es toda una realidad, y el próximo mes de junio veremos una nueva versión de PS Plus, la cual contará con tres categorías. En dos de estas tendremos acceso a un gigantesco catálogo de juegos por parte de diversas compañías. De esta forma, Jim Ryan, CEO de SIE, asegura que la “todos los publishers importantes” le ofrecerá su soporte al nuevo PS Plus.

Con PS Plus Extra tendrás acceso a 500 juegos entre PS4 y PS5, mientras que con PS Plus Premium se sumarán 340 títulos del PS1, PS2, PS3 y PSP. Aunque por el momento solo se han hablado de entregas first party en esta selección, como Marvel’s Spider-Man y Returnal, Ryan asegura que “todos los publishers importantes” estarán involucrados en este servicio. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Ya sean indies, grandes juegos o cosas que celebren nuestra herencia… todo tipo de juegos. Vamos a tener todo eso y, con suerte, una alineación que cumpla con todo tipo de requisitos”.

Aunque la promesa de Ryan suena posible, aún está por verse qué sucederá con publishers como ZeniMax, Bethesda y Activision Blizzard, los cuales ahora forman parte de Microsoft. Si bien la compañía detrás de Xbox ha demostrado ser amable cuando se trata de las propiedades de estas nuevas adquisiciones, nada nos asegura de que este vaya a ser el caso con el nuevo PS Plus.

En temas relacionados, puedes conocer más sobre las diferentes categorías de PS Plus aquí. De igual forma, Jim Ryan explica por qué no veremos títulos first party día uno en este servicio.

Nota del Editor:

Considerando que estamos hablando de una biblioteca bastante extensa, es obvio que los publishers third party también estarán presentes en esta versión mejorada del PS Plus. Sin embargo, asegurar que todos estén involucrados en algo difícil de ver, al menos por el momento, en un futuro, esto probablemente cambie.

Vía: GamesIndustry.biz