Durante el pasado CinemaCon, se reveló el nombre y la fecha de estreno oficial para la secuela de Avatar. Junto a esto, el primer avance de la cinta se mostró a puerta cerrada, con la promesa de llegar a las salas de cine antes de ciertas funciones de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. De esta forma, el día de hoy se ha liberado este tráiler para todo el mundo.

Avatar: The Way of Water es la esperada secuela a la cinta de 2009, la cual es considerada la película más taquillera de la historia. Esta segunda entrega forma parte de una pentalogía que James Cameron, director de la serie, nos entregará a lo largo de esta década.

Como pudieron ver, la secuela continúa con los hechos de Avatar, y nos presenta a los protagonistas de la primera cinta viviendo en paz y armonía. Sin embargo, el conflicto entre humanos y los Na’vi resurge. Esta es la descripción oficial:

“Ambientada más de una década después de los eventos de la primera película, ‘Avatar: The Way of Water’ comienza a contar la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, hasta dónde llegan para mantenerse a salvo, las batallas que luchan para mantenerse con vida y las tragedias que soportan”.

Avatar: The Way of Water llegará a cines el próximo 14 de diciembre de 2022. En temas relacionados, puedes checar el detrás de cámaras de esta cinta aquí.

Nota del Editor:

Pese a que no me llama la atención la serie de Avatar, The Way of Water al menos luce como un gran espectáculo visual. Considerando que James Cameron es un gran fan del océano, este énfasis en la secuela no debería ser una total sorpresa.

Vía: Avatar