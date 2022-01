Avatar 2 muestra nuevas imágenes de su detrás de cámaras

Después de que la pandemia del coronavirus provocara todo tipo de estragos en la industria del entretenimiento, muchas importantes producciones de películas ya retomaron sus procesos de filmación. Entre ellas tenemos a Avatar 2, secuela que, si todo sale bien, debería estar llegando a nuestras manos a finales de este año, y que recientemente acaba de estrenar imágenes sobre su detrás de cámaras.

Según su director, James Cameron, la producción de Avatar 2 ya ha concluido y de hecho, afirmó que la de Avatar 3 va en un 95%. Esto quiere decir que dichas imágenes también podrían estar relacionadas a la tercera entrega de esta saga, pero suena como una posibilidad un poco probable.

La primera película de la franquicia debutó desde 2009, por lo que muchos ya quieren ver exactamente qué sucedió durante los últimos 10 años. No cabe duda alguna que Cameron nuevamente nos entregará otra película con una excelente cinematografía, solo esperemos que no vuelva a retrasarse.

De igual forma, recuerda que Ubisoft Massive ya está trabajando en un videojuego de Avatar y por aquí puedes echarle un vistazo a su primer tráiler.

Avatar 2 llegará a cines el 16 de diciembre de 2022.

Nota del editor: Me gustó bastante la primera película de Avatar, y ciertamente me intriga ver qué tal estará la segunda parte. El juego a cargo de Ubisoft Massive también me emociona y creo que podría ser uno de los más gráficamente apantalles de esta generación.

Via: Hipertextual