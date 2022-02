Además de la serie de Amazon, el día de hoy se reveló un nuevo proyecto de El Señor de los Anillos. En esta ocasión se trata de una película animada que llevará de nombre The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim y por acá puedes conocer sus primeros detalles.

De acuerdo con información de Variety, The War of the Rohirrim estará ambientada dos siglos antes de los acontecimientos de The Hobbit y contará la historia de Helm Hammerhand, el Rey de Rohan, así como la creación de Helm’s Deep, la fortaleza que vimos en The Lord of the Rings: The Two Towers.

Kenji Kamiyama, quien trabajó en Blade Runner: Black Lotus y Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, será el director del proyecto con Joseph Chou como productor. A cargo de la animación tenemos al estudio de anime Sola Entertainment, quien llevan trabajando en el filme desde junio de 2021.

Esos son todos los detalles que tenemos por ahora, y será mejor que te armes de paciencia puesto que The Lord of the Rings: The War of Rohirrim está planeada para estrenarse hasta abril de 2024. Por mientras, recuerda que ya puedes disfrutar del primer teaser tráiler para The Lord of the Rings: The Rings of Power, la próxima serie live-action de Amazon Studios.

Nota del editor: Me encanta que esta franquicia finalmente esté regresando después de todos estos años de ausencia. La trilogía original es una auténtica obra maestra, y espero que todos estos futuros proyectos puedan rendirle honor a esta increíble saga.

Via: Variety