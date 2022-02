El día de ayer se liberó el nuevo tráiler de Dr. Strange in the Multiverse of Madness, y por supuesto, la comunidad ya empezó a teorizar sobre algunos de los elementos mostrados en este avance. Algo que dio mucho de qué hablar fue cierta silueta que, de acuerdo con el internet, es Tom Cruise como Superior Iron Man.

El minuto con 34 segundos del tráiler nos muestra una silueta voladora peleando contra Wanda Maximoff, y aunque en un principio se pensó que en realidad era Monica Rambeau como Capitana Marvel, tras analizarla los fans creen que en realidad es una versión alternativa del Iron Man interpretado por Cruise.

ES SUPERIOR IRON MAN NO TENGO NINGUNA DUDA DE QUE ES ÉL. TOM CRIUSE SERÁ SUPERIOR IRON MAN pic.twitter.com/7dt3g9b7sf — MarvelFlix (@MarvelFlix) February 14, 2022

Desde hace meses se filtró una supuesta imagen de Cruise en el set de filmación de Multiverse of Madness, aunque nunca pudo ser verificada al cien por ciento. De hecho, el actor había hecho casting para ser Iron Man antes de que Robert Downey Jr. se quedara con el papel, por lo que verlo en esta nueva película sería un guiño bastante extraño.

Dr. Strange in the Multiverse of Madness llega a cines el 6 de mayo de 2022.

Nota del editor: Así como sucedió con Spider-Man: No Way Home, siento que al final todas las teorías sobre Multiverse of Madness terminarán siendo ciertas, hasta cierto limite. Ver a Tom Cruise como Iron Man definitivamente es algo descabellado, pero al final del día todo puede pasar.

Via: Twitter