El más reciente Nintendo Direct finalmente confirmó la existencia de Xenoblade Chronicles 3, y aunque los fans deberán esperar hasta septiembre de este año para ponerle las manos encima, la Gran N ha revelado unos cuantos detalles interesantes sobre los dos protagonistas que tendrá esta siguiente aventura.

Vía su cuenta de Twitter europea, Nintendo confirmó a Noah y Mioh como los dos protagonistas que tendrá Xenoblade Chronicles 3.

Meet Mio, the other protagonist of #XenobladeChronicles3 and a soldier of Agnus (who sports some rather distinctive ears!). In battle, her speed allows her to easily evade attacks while dishing out damage with her ring-shaped weapons. Much like Noah, Mio is an “off-seer” as well. pic.twitter.com/uTCXj76Ne2

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) February 14, 2022