Aloy se ha convertido uno de los personajes más reconocidos de PlayStation en los últimos años. Después del éxito que fue Horizon Zero Dawn, la protagonista se volvió muy popular. Sin embargo, la atención que recibe el trabajo de Guerrilla Games no siempre es la mejor. Durante los últimos meses, hemos visto varios comentarios que se burlan de su apariencia física, y el día no es la excepción.

A solo un par de días del lanzamiento de Horizon Forbidden West, las reseñas de este título ya están disponibles, y alguien tomó una captura que nos muestra el detalle en el rostro de Aloy, para así, una vez más burlarse de este personaje. Aquí se puede notar bello facial en el rostro del personaje principal, algo que pasa con cualquier humano, sin importar su sexo, pero parece que alguien no estaba consciente de esto, o simplemente deseaba bromear al respecto.

Qenk podés explicarme porque carajos aloy tiene barba ? pic.twitter.com/uamkZnkYv7 — Xbot without Activision exclusives (@9Santy1) February 14, 2022

Lo que comenzó con una pequeña burla que asemeja a un NPC de Horizon Forbidden West con Craig de la revelación de Halo Infinite, se convirtió en una serie de ataques y chistes contra todo tipo de personas. Debido a la naturaleza del comentario, hubo quienes se burlaron del tweet original, mientras que otros aprovecharon para bromear con el servicio de Xbox Game Pass.

El contacto femenino no viene incluido en Gamepass — ZunderBait (@ZunderBoy_) February 14, 2022

Imaginate revelar de esta forma que nunca te haz acercado a una mujer en tu vida. — ✨Alina in the Big City✨🇲🇽 Season 2022🐯💕 (@Nowhere_Girl) February 14, 2022

Por lo mientras te recordamos que Horizon Forbidden West llegará a PS4 y PS5 el próximo 18 de febrero. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña del juego aquí, y nuestra video reseña aquí.

Este tipo de comentarios dejan en claro que algunos de los prejuicios que se tienen sobre los jugadores, a veces, están justificados. Esperemos que esta sea la última vez que la comunidad, sin importar si son fans de Xbox, PlayStation o Nintendo, den pena ajena de esta forma.

