El día de mañana, martes 15 de febrero, se estará llevando a cabo una nueva presentación de Cyberpunk 2077. CD Projekt Red anunció esta transmisión hace unas horas, pero no dijeron exactamente de qué piensan hablar durante ella. Se especula que la versión next-gen del juego finalmente sería revelada, y una nueva pista ha reforzado estas especulaciones.

Sucede que Cyberpunk 2077 ya está mostrándose con la leyenda “optimizado para Xbox Series X|S” para ciertos usuarios, como podrás ver en las siguientes imágenes cortesía de Tom Warren:

Cyberpunk 2077 is now showing as Optimized for Xbox Series X / S, just before CD Projekt RED’s Cyberpunk 2077 stream tomorrow 👀 https://t.co/vJAOCfVdhe pic.twitter.com/768VMr8BYB

— Tom Warren (@tomwarren) February 14, 2022