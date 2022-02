Después de varias semanas en silencio, el día de mañana, 15 de febrero, se llevará a cabo una presentación especial de Cyberpunk 2077, en donde se especula que por fin tendríamos información relacionada con la versión de PS5 y Xbox Series X|S de este título.

La presentación comenzará a las 9:00 AM (hora de la Ciudad de México), y por el momento se desconoce su duración. A diferencia de los eventos que vimos previos al lanzamiento de Cyberpunk 2077, esta exhibición lleva el nombre de REDstream, en lugar del Night City Wire, por lo que se especula que tendríamos información sobre otros juegos de CD Projekt Red, como la versión next-gen de The Witcher III.

So, choom, how 'bout a date? We'll talk things, y'know.

You're in? Preem!

Let's meet tomorrow, Feb 15th, at 4PM CET, at the usual place: https://t.co/y8iUIM0gBv.

See you there! pic.twitter.com/VRXpeA21ME

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 14, 2022