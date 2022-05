Xbox tuvo un fin de semana complicado

El pasado fin de semana fue uno bastante complicado para los usuarios de Xbox. A lo largo de los últimos tres días, varios usuarios de Europa y Estados Unidos reportaron severos problemas en los servidores de sus consolas, provocando que diversos juegos y servicios fueran inaccesibles para gran parte del público.

Al comienzo del fin de semana, varios usuarios comenzaron a reportar que era imposible acceder a la Microsoft Store, comprar juegos, hacer uso de Xbox Cloud Gaming, e incluso acceder a su lista de títulos ya descargados. Aquellos con juegos físicos no fueron afectados por este inconveniente, pero todos aquellos con una librería digital sufrieron constantemente. Incluso servicios como YouTube y Netflix no funcionaban como debía.

Aunque la cuenta oficial del soporte de Xbox mencionó que este problema fue solucionado rápidamente, muchos usuarios seguían enfrentándose a una pantalla de error que incluso les impedía disfrutar de sus juegos single player que no cuentan con algún componente en línea. Esto fue algo que desencadenó una serie de comentarios negativos por parte de los jugadores, quienes se han quejado por las políticas de DRM. Esto fue lo que comentó un usuario al respecto:

The Xbox outages have made it clear that something needs to change with their DRM policy, games that are downloaded to my console should have a window to be offline and playable without checking in

Hopefully we get some clarity and a solution to avoid this issue again

— Parris (@vicious696) May 7, 2022