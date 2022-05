¡Ya jugamos TMNT: Shredder’s Revenge!

El año 2022 todavía sigue albergando lanzamientos importantes si hablamos de los videojuegos, y entre uno de los más esperados es Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Juego desarrollado por Tribute Games y publicado por Dotemu, el cuál busca brindar una experiencia nostálgica pero también atraer nuevo público.

Desde los primeros avances, es evidente que el juego va por un lado un tanto más arcade, algo a lo que la franquicia no es ajena, puesto que Konami hizo bastantes títulos de este género con las tortugas. Razón por la cual se nota un intento por replicar la fórmula, no solamente en la jugabilidad sino también en la estética.

¿Qué cómo puedo afirmar esto? Afortunadamente, nos dieron un acceso anticipado a una demo para probar los aspectos básicos de este videojuego. Por lo que es tiempo de dar las primeras impresiones, concretamente solo será de las dos primeras etapas a encontrar, un tiempo aproximado de unos 20 minutos, si mal no recuerdo.

Lo que se puede esperar de un reboot

Como se podría esperar, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge sigue las mismas mecánicas de sus juegos antecesores; es un beat em up de uno a cuatro jugadores en el que nos movemos de un punto “A” hacia un punto “B”, todo para llegar a un jefe y pasar a la próxima etapa. Ciclo que posiblemente seguro se volverá una constante en la versión final.

Por lo anteriormente escrito, puede que se interprete como algo negativo, pero realmente no, ya que si el camino del inicio a la meta se vuelve divertido el factor repetitivo se puede dejar a un lado. Esto es un caso mixto con este juego, existiendo partes bastante entretenidas y unas un poco tediosas, sobre todo en modo de un jugador.

Por esa razón, siento que mi opinión de este previo no está del todo completa, ya que el alma de los Beat em up es el modo multijugador, y por razones obvias no tuve manera de invitar a alguien para probar dicha experiencia. Eso es algo que va muy de la mano, por lo que espero comentar más de ello en el futuro al jugar el título entero.

Muchos combos y personajes

En Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, al igual que en todos los juegos de la franquicia, vamos a poder utilizar a los cuatro protagonistas: Leonardo, Raphael, Donatello y Michelangelo. Sin embargo, se agregan dos integrantes a la fiesta de golpes: el propio maestro Splinter y la simpática reportera April O’Neil.

Vale la pena señalar, que no detecté tantas diferencias en los personajes, entre ellos tienen un set de movimientos bastante similar, con golpes básicos que conectan en combos, un salto que puede volverse doble y los tipos agarres para aventar a los enemigos. Movimientos familiares, pero con algunos giros que los distinguen de otros.

Algo que me gustó bastante fue precisamente el conectar golpes, pues por ejemplo, puedes empezar atacando a los adversarios en tierra, para después levantarlos con un gancho y terminarlos con una patada hacia el suelo. Es una mecánica bastante interesante, dado que pueden existir más combinaciones para hacer del combate un espectáculo visual.

La dificultad tiene un buen balance

Una adición interesante es la de activar un ataque especial para derrotar a varios enemigos a la vez. Para conseguirlo hay que llenar una barra azul que está colocada debajo del HP del personaje, y para hacer esto tan solo deberemos ir conectando combos constantemente.

En cuanto a la dificultad del juego, existen tres a seleccionar y tienen diferencias contadas pero acertadas. Dependiendo del nivel, será la inteligencia que tengan los enemigos, además de bajar un poco más la energía. Esto puede ser desde un paseo en el parque al utilizar la opción más fácil, o una tortura que te dejará sin vidas al elegir la tercera más complicada.

Como último punto están los jefes, me toco pelear contra dos personajes muy conocidos de la franquicia, Bebop y Rocksteady, los cuales si bien tienen su cierto grado de reto, realmente no serán un problema gigante. Ojalá otros enemigos en niveles posteriores como el mismo Shredder presenten un poco más de dificultad.

Parece que todo va por buen camino

Para concluir esta preview de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, debo decir que se nota la influencia de los títulos antiguos de Konami impregnada en esta entrega. Esto no es necesariamente malo, pues la nostalgia siempre es un elemento que convence y las tortugas ninja se prestan para traer buenos recuerdos.

Sin reparos puedo afirmar que me acordé bastante de Turtles in Time, específicamente la versión de Super Nintendo, la cual me dio bastantes horas de risas en mi niñez. Y como mencione antes, me falta probar el multijugador, pues en esta clase de juegos es el aderezo perfecto para disfrutar aún más la experiencia.

Por otro lado, la introducción es algo que no queda a deber, con una animación destacada que recuerda a la serie de los años ochenta. Todo va acompañado con el tema musical original, incluyendo la letra. Con esto Dotemu sabe a quién va dirigida esta nueva adaptación , la cual puede ser el regreso perfecto para la saga si se hacen las cosas bien.

En fin, habrá que esperar al lanzamiento completo para saber si todos los niveles van a ser un copia y pega, o si realmente apostarán por hacer algunos cambios inesperados dentro de su propio género.

El juego llegará a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Se lanzará en algún punto del 2022.

La versión a la que tuvimos acceso fue la de PC. No se tuvieron problemas de rendimiento.