Xbox va a regalar algunas Series S edición especial de Star Wars

Oficialmente estamos en el día de Star Wars, razón suficiente como para que se ofrezcan regalos increíbles relacionados a esta franquicia que llegó de una galaxia muy lejana para no irse. Y es que en esta ocasión, Xbox y LEGO unieron fuerzas para crear 12 consolas Xbox Series S con temática de la saga, y ofrecerlas a sus fanáticos más aguerridos.

Puedes participar en este gran concurso, no importa de qué región del mundo seas. Lo único que se debe hacer es seguir la cuenta oficial de Xbox, y después retwittear la publicación del concurso en forma de cita. Debes incluir ahí los hashtags #LEGOStarWarsXboxSweepstakes y #Maythe4th, y estarás listo para entrar al sorteo.

Todos estos pasos los tienes que seguir antes del 31 de mayo. Eso sí, hay ciertas restricciones, pues la marca de Xbox debe tener presencia oficial en tu país para poder ganar. En cuanto al día de la premiación, recibirás una notificación en tus mensajes directos posteriormente en caso de que te hayan elegido, así que es recomendable tener abiertos los DM.

No está de más decir, que por ahora no saldrán a la venta al público estas consolas de edición especial Star Wars, así que las 12 piezas van a ser únicas y raras en el mundo. Una gran manera de celebrar a esta gran franquicia. No dudes en participar, puede que te puedas llevar la gran sorpresa de que te llevaste uno de estos tesoros directo a tu casa.

¡Feliz día de Star Wars!

Vía: Xbox